Lebensmittel bei Kaufland selbst abfüllen – was Kunden wissen sollten

Der Supermarkt Kaufland testet aktuell in acht Filialen Unverpackt-Stationen (Symbolbild). © Gerald Matzka/dpa

Bei Kaufland können Kunden in ausgesuchten Filialen Lebensmittel selbst abfüllen. Was steckt hinter den sogenannten Unverpackt-Stationen?

Neckarsulm – Lebensmittel in der gewünschten Menge direkt im Supermarkt* abfüllen wird immer beliebter. So hat Kaufland* das Testprojekt mit Unverpackt-Stationen deutschlandweit auf acht Filialen ausgeweitet. Die Unverpackt-Stationen sollen Verpackungsmüll einsparen und Lebensmittelverschwendung reduzieren. Aber wie kommt das Angebot an und ist es auch hygienisch?

24RHEIN* verrät, wie die Unverpackt-Stationen bei Kaufland funktionieren.

In den Unverpackt-Stationen bietet Kaufland rund 40 Grundnahrungsmittel, wie Reis, Nudeln, Trockenfrüchte oder Müsli an. Gestartet wurde der Test im Sommer 2021 in Pfungstadt und Steinheim a. d. Murr. Inzwischen kamen auch Filialen in großen Metropolen, wie Berlin, München, Köln* oder Hamburg dazu. (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA