Kaufland führt neuen Service ein - Supermarkt-Riese will Verfahren für Kunden vereinfachen

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Kaufland führt deutschlandweit einen neuen Service ein: Kunden können sich in jeder Filiale innerhalb von Minuten auf offene Stellen bewerben.

München - Bewerbungsverfahren waren lange Zeit aufwändig und zeitintensiv: Lebenslauf erstellen, geeignete Bilder machen, Bewerbungsmappe anlegen. Der Supermarkt-Riese Kaufland will das Verfahren nun vereinfachen.

Kaufland mit besonderem Kunden-Service: Direktbewerbung vor Ort

Direkt neben der Kundeninformationen bietet Kaufland seinen Kunden an einem digitalen Terminal Hilfestellungen zu verschiedensten Fragestellungen: Neben Preisprüfungen, digitalen Angeboten und der Kaufland-Card bietet das Kundenterminal nun auch eine neue Funktion an. Berufsinteressierte können sich bundesweit direkt vor Ort auf einen Job beim Unternehmen bewerben.

Unterstützt werden die Bewerber dabei vom eigens entwickelten Chatbot „Kala“ des Kaufland-Recruiting-Teams. - Der Name ist ein Wortspiel aus „Kaufland“. Mithilfe von gezielten Fragen sollen Kunden so zur Wunschstelle geführt werden. „Für unser Recruiting nutzen wir bereits soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok, aber auch Zielgruppenplattformen und Google. Nun beschreiten wir mit einem eigenen, digitalen Service direkt in unseren Filialen neue Wege“, sagt Franziska Knoll, Abteilungsleiterin Personal, bei Kaufland.

In Minuten zum neuen Job - dank „Kala“

„Kala“ zeigt Interessierten alle verfügbaren Stellen in der besuchten Kaufland-Filiale an - inmitten der Supermarkt-Regale, die in letzter Zeit häufig leer bleiben, weil wegen des Ukraine-Kriegs Produkte fehlen. Sie erlaubt aber auch eine Suche im erweiterten Radius von 15 Kilometern. Zudem unterscheidet sie für den Kunden in Job-Kategorien wie „Praktikum“ oder „Berufserfahrene“. Wer eine passende Stelle gefunden hat, kann sich am Kundenterminal nun alle Details dazu anschauen und sich im Anschluss innerhalb weniger Minuten darauf bewerben.

Wegen der Energiekrise wird mancherorts überlegt, Supermärkte und Discounter abends schon früher zu schließen. Kaufland, Edeka und Lidl reagieren jetzt auf die Öffnungszeiten-Reduzierung. - und zeigen sich kundenfreundlich.