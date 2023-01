„Der dümmste, aber beste Tipp überhaupt“ für Kaufland und Rewe: Riesenwirbel um Regal-Rat von Fitness-Coach

Von: Armin T. Linder

„Der dümmste, aber beste Tipp überhaupt“: So nennt ein Fitness-Coach seinen Regal-Rat für die Kunden von Kaufland und Rewe. Doch der schmeckt nicht allen.

Ulm - Von den Reaktionen war er offenbar selbst überrascht: Ein Twitter-User mit rund 19.000 Followern, der nach eigenen Angaben und denen der verlinkten Homepage bei Ulm als Fitness- und Ernährungsberater arbeitet, wollte der Welt-Öffentlichkeit einen gut gemeinten Tipp unterbreiten. Er hat damit jede Menge Wirbel und Gegenwind entfacht. Und sah sich sogar zu einer Art Klarstellung gezwungen.

„Geht zu diesem Regal beim Kaufland oder Rewe“

Der Twitter-Nutzer schrieb am Freitag (13.1.): „Der dümmste, aber beste Tipp überhaupt: Geht zu diesem Regal beim Kaufland oder Rewe. Ihr habt auf einen Schlag hunderte Rezepte, die ihr kochen könnt.“ Dazu zeigt das Foto die bekannten Fix-Tütchen eines Markenherstellers in einer Kaufland-Filiale. Er ergänzt: „Und bei jeder Gewürzmischung steht ein Schritt-für-Schritt-Rezept auf der Rückseite + die Lebensmittel, die ihr noch zusätzlich braucht wie eventuell Sahne, Gemüse, Fleisch, usw.“

Mit seinem Regal-Rat können sich nicht alle anfreunden. „Leider alles ungesunde Chemie-Scheiße… Dann lieber paar Minuten mehr investieren und frisches Gemüse schnibbeln“, meint einer - der Fitness-Coach reagiert mit einer Zutatenliste und bittet um Begründung, welche davon darunter fallen sollen. Eine andere Person meint: „Dann aber trotzdem selber kochen. Man sollte Nestlé so wenig wie möglich unterstützen“ und bekommt Zustimmung vom Fitness-Berater. Viele diskutieren, teils wohl eher nur mit Halbwissen, was denn drin sei in den Fix-Produkten und ob sie ungesund sind oder nicht.

Fix-Regale bei Kaufland, Rewe & Co.: Viele nehmen sie nur als Inspirationsquelle

Aber womöglich sollte das Posting gar nicht nur Lobpreisung oder gar Werbung für diese Tütchen darstellen. Sondern jene als Ideenquelle hervorheben. So sehen diese nämlich auch diverse andere Nutzer:

„Tatsächlich mache ich das sogar öfters. Ich gehe hin, schaue, was mir heute zusagt und schaue dann die Zutatenliste an und kaufe diese Zutaten, um die gewünschte Speise selber zu kochen. Die Gewürzmischungen nehme ich nur als Ideenquelle.“

„Tipp ist gut, hast aber leider die letzte Aktion vergessen, dann gehen alle Zutaten holen, !Tüte zurückstellen! Und dann kochen.“

„Suche so immer Inspiration und kaufe dann aber alles, ums komplett selbst zu machen ohne Fix.“

„Noch besser, hinlaufen, anschauen und dann einfach die Sachen, auf die man Bock hätte, ohne Fertigpulver kochen.“

„Gehe zu diesem Regal. Hole mir ein Rezept und bereite es frisch zu. Danke.“

„Als Inspiration nehme ich das gerne, aber ich nutze diese Produkte dann nicht dafür.“

„Zum Ideensammeln, was man kochen soll, top. Aber benutzen tue ich die nicht. Ich war bis jetzt noch nie mit den Dingern zufrieden und habe lieber auf eigene oder Rezepte aus dem Internet gegriffen.“

Ob Fix-Tütchen nun eine tolle Erfindung oder verachtenswert sind, da gehen die Meinungen also am Ende auseinander. Und nachdem er vom Gegenwind überrascht war, kam der Coach rund 19 Stunden nach dem Rewe-/Kaufland-Tipp mit einem weiteren Twitter-Posting als Nachsatz daher. „Nehmt es als Inspiration. Kocht immer frisch selber. Wenn ihr keine Zeit habt, nehmt die Fix-Produkte, bevor ihr euch Tiefkühlkost reinzieht. Manche tun so, als würden sie sterben, wenn sie 1x eine Gewürzmischung verwenden“, schreibt er. Keine zwei Meinungen gibt es, dass die Lidl-Entdeckung einer Kundin nicht zum Verzehr bestimmt ist. (lin)