Kaufland verkündet Mega-Neuheit - allerdings gibt es einen großen Haken

Von: Yasina Hipp

Unverpackt-Station in einer Kaufland-Filiale. © Kaufland

Mit so genannten Unverpackt-Stationen möchte der Lebensmittel-Discounter Kaufland einen Beitrag zur Reduktion von Plastikmüll leisten. Die Stationen gibt es aber nur vereinzelt.

Neckarsulm - Seit dem 1. Januar 2022 sind die klassischen Einweg-Plastiktüren in den Supermärkten gesetzlich verboten. Ein kleiner Schritt in die Richtung, weniger Plastik zu verbrauchen und weniger Müll zu verursachen. In manchen Städten hat sich seit einigen Jahren auch der Trend von Läden mit unverpackten Lebensmittel, Kosmetikartikeln und Drogerieartikeln durchgesetzt. Losen Reis, Nudeln, Shampoo oder Waschpulver gibt es in den hippen Läden zu kaufen, abgefüllt in eigens mitgebrachte Gefäße. In normalen Supermärkten wie Edeka, Rewe, Lidl und Co. war das bisher nicht möglich, die Discounter-Kette Kaufland ändert das nun.

Kaufland: Unverpackt-Stationen in vereinzelten Filialen

Wie das Unternehmen aus Neckarsulm mitteilt, gibt es von nun an in mehr Städten die Unverpackt-Stationen. Kunden und Kundinnen können an den Stationen aus einem Sortiment von 40 Grundnahrungsmitteln wie Reis, Nudeln, Bulgur und Quinoa, aber auch schokolierten Nüssen, Trockenfrüchten oder Müsli wählen. Abgefüllt werden kann in eigens mitgebrachte oder vor Ort erhältliche Gefäße und Behälter.

In Pfungstadt und Steinheim/Murr sind die Stationen schon seit vergangenem Sommer im Test. Jetzt kommen sechs Filialen in Hamburg, Berlin, München, Köln, Heidelberg und Leipzig hinzu. Das sind die Adressen der Kaufland-Filialen mit Unverpackt-Station:

Berlin-Niederschönweide, Schnellerstraße 21

Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Dorfplatz 18

Heidelberg-Pfaffengrund, Eppelheimer Straße 78

Köln-Ehrenfeld, Thebäerstraße 9

Leipzig, Paunsdorfer Allee 1

München-Moosach, Bunzlauer Platz 5-7

Pfungstadt, Eberstädter Straße 200

Steinheim a. d. Murr, Steinbeisstraße 15

Kaufland: Positive Reaktionen auf Neuerung

Auf Twitter reagieren Kaufland-Kunden positiv auf die Ankündigung des Unternehmens. Einige wünschen sich die Möglichkeit, unverpackte Lebensmittel bei dem Discounter zu kaufen, auch in ihrer Heimatstadt. Es wird sich zeigen, ob das Unternehmen sein Angebot dahingehend noch weiter ausbaut.