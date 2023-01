Kaufland: Kunde jubelt über Mettbrötchen-Verpackung ohne Tüte

Von: Armin T. Linder

Ein Kaufland-Kunde steuerte nach seinem Mettbrötchen-Trip zur Fleischtheke prompt die Facebook-Seite der Kette an. Er musste etwas loswerden.

München - Wenn Supermarkt-Kunden den großen Ketten irgendwas auf die Facebook-Seite posten, dann sind es häufig Beschwerden. Dagegen ist natürlich auch Kaufland nicht gefeit: Ein Mann etwa flüchtete zu Aldi, nachdem er mehrere Schilder wahrgenommen hat. Auch mit einer Pflücksalat-Käuferin hat es sich Kaufland verscherzt. Da wirkt es fast verblüffend, was ein Mettbrötchen-Fan jetzt loswerden musste: ein Lob!

Kaufland: Mettbrötchen-Kunde danach happy - weil die Tüte fehlt

Der Anblick seines am 5. Januar um 13.12 Uhr und 54 Sekunden bei Kaufland in Meppen (Niedersachsen) frisch von der Fleischtheke in Empfang genommenen Mettbrötchens versetzte ihn in helle Begeisterung. Damit ist nicht etwa der Geschmack des Imbisses gemeint - er hat ihn zum Zeitpunkt des Fotos ja noch nicht mal verzehrt. Und auch nicht der Preis von 1 ,00 Euro. Es ist vielmehr die Verpackung, die ihn jauchzen lässt.

„Genau so minimalistisch sollte ein Mettbrötchen von der Fleischtheke IMMER verpackt sein. Es spart jede Menge Verpackungsmüll, wenn Ihr grundsätzlich die zusätzliche Tüte weglassen würdet“, schreibt er. Und doch scheint sich dahinter wohl auch gewisse Kritik zu verbergen - denn er hat sein Mettbrötchen wohl in der Vergangenheit nicht immer tütenlos ausgehändigt bekommen. Plastikvermeidung sieht dann anders aus. Wussten Sie eigentlich, dass Aldi für seine Obsttüten einen Cent verlangt?

Die Zwischentöne in dem Facebook-Posting scheinen auch Kaufland alarmiert zu haben. Denn das Social-Media-Team meldet sich prompt zu Wort. „Danke, dass du uns schreibst. Für den weiteren Austausch zu diesem Thema würden wir dich bitten, uns per Direktnachricht deine E-Mail-Adresse zukommen zu lassen.“

Will er nicht, der Mettbrötchen-Mann: „Es ist doch bereits alles gesagt... Verkauft die Mettbrötchen einfach immer so verpackt und seid glücklich mit dem Lob, weil jemand in der Filiale Ressourcen schont“, meint er. „Dann danken wir dir!“, schreibt Kaufland. Schön, wenn am Ende alle glücklich sind wie hier beim Mettbrötchen. Das ist beim in Bayern und anderen Regionen eher gängigeren Snack-Pendant „Leberkässemmel“ nicht immer der Fall - hier wurde einer knatschig beim Aufklappen seiner Semmel. Und apropos Supermarkt-Frischetheke: Rewe punktete einst mit einer „Kinderfleischwursttreppe“. (lin)