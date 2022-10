Kaufland-Kunde macht Ekel-Fund in Snack - ausgerechnet dort

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ekel-Funde in Supermarkt-Produkten geraten immer wieder an die Öffentlichkeit. Jetzt fällt einer bei Kaufland in die Kategorie „ausgerechnet“.

Pardubice – Naturprodukte können bei aller Qualitätskontrolle auch mal unerwünschte Dreingaben haben. Das besagt der gesunde Menschenverstand. Wenn sich da im Salat mal ein Tier findet, dann ist das erstens eklig und zweitens unangenehm. Aber drittens nie restlos auszuschließen. Besonders skurril ist nun die Entdeckung, die ein tschechischer Kaufland-Kunde gemacht hat: Protein in Protein!

Kaufland-Kunde findet Larve in Snack: Bonus-Protein im High-Protein-Snack

Denn ausgerechnet in einem High-Protein-Snack hat er nach eigenen Angaben ein Lebewesen gefunden, das wie eine Larve aussieht. Natürlich ist die Echtheit seiner Angaben nicht bestätigt, nach einem Fake sieht es aber auch nicht aus.

Zumal der Kunde bei Facebook nicht nur vier Fotos, sondern auch gleich den elektronischen Kassenzettel aus der Kaufland-Filiale in Pardubice (Tschechien) mitliefert. Zwei Packungen des Käse-Snacks hat er demnach gekauft. Auch das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zu sehen: der 2. Dezember 2022. Insofern sollte eigentlich noch alles fein sein.

Immerhin nimmt der Kunde den Ekel-Fund gelassen hin und garniert seine Worte mit einem Lächel-, zwei Daumen-hoch- und drei Klatsch-Emojis. Er schreibt: „Protein in Protein?? Jetzt verstehe ich das High-Protein. Gute Arbeit mit der Lagerung.“ Ob der Protein-Snack tatsächlich falsch gelagert wurde, bleibt natürlich unklar.

Kaufland-Kunde kassiert Kommentar: „Wenigstens hast du mehr Fleisch“

Vegetarier ist der Käufer jedenfalls eher nicht, weil der Kassenbon auch Hackbraten zeigt. In diese Richtung kassiert er gleich einen Kommentar. „Wenigstens hat man mehr Fleisch“, heißt es in einer Reaktion. Darauf hätte der Käufer auch verzichten können. Eine unerwünschte Dreingabe gab es bei Kaufland auch in Deutschland – die war aber ähnliche eklig. Für ein Angebot wird Kaufland hingegen von Grill-Fans gefeiert. (lin)