Änderung bei Kaufland: Vorsicht, neuer Service kann schnell teuer werden

Von: Eileen Kelpe

Bei Kaufland sollen bald in fast allen Filialen Automaten zum Wechseln von Münzen stehen. Was auf den ersten Blick nach gutem Service aussieht, hat auch seinen Preis.

München – Wer lästiges Kleingeld loswerden will, kann sich freuen: Kaufland will in diesem Jahr über 90 Prozent der Filialen mit Automaten ausstatten, mit denen Kunden bequem ihr Münzgeld wechseln können. Das Prinzip ist einfach: Unsortiert werden die Münzen auf eine Platte in den Automaten gegeben. Das Geld wird gesiebt und gezählt und am Ende wird ein Wertbon mit dem Betrag ausgedruckt. Dieser kann beim nächsten Einkauf an der Kasse eingelöst werden oder an der Kundeninformation ausgezahlt werden. Doch ganz kostenlos ist dieser Service nicht.

Neuer Service bei Kaufland: Kooperation mit Coinstar wird ausgeweitet

Neben der Einführung eines neuen Bezahlsystems möchte Kaufland auch den Bestand der Wechselgeld-Automaten ausweiten. In bereits mehr als 400 Kaufland-Filialen stehen die Automaten, die von der Firma Coinstar betrieben werden. Laut der Firmenseite von Kaufland baut das Unternehmen die Kooperation mit Coinstar aus.

Bald sollen in fast allen Kaufland-Filialen Coinstar-Automaten stehen, mit denen Kleingeld gewechselt werden kann. © Kaufland/Imago/IPPEN.MEDIA

Vor zweieinhalb Jahren wurden 95 ehemalige Real-Märkte mit bestehenden Automaten von Kaufland übernommen. Das Kundenfeedback sei positiv, schreibt Kaufland auf seiner Seite. „Der Erfolg der Automaten bei unseren Kunden und die reibungslose Zusammenarbeit mit Coinstar haben uns dazu bewegt, die Partnerschaft nun umfassend auszuweiten“, teilt das Unternehmen mit. KMünzen im Automaten wechseln: kein kostenloser Service bei Kaufland

Die Ausweitung des Bestands von Coinstar-Automaten hat sich in den letzten Jahren auch in anderen Supermarktketten wie Rewe uns Edeka ausgeweitet. Laut Angaben von Coinstar gibt es in Deutschland bereits 2000 Automaten. Doch dieser Service ist nicht ganz billig, denn das, was der Kunde oben hereinwirft, kommt am Ende nicht unten raus.

In diesen Supermärkten in Deutschland gibt es Coinstar-Automaten:

Kaufland

Rewe

Edeka

Real

Budni

Es wird eine Transaktionsgebühr von 9,9 Prozent fällig – davon geht ein Teil an den Händler und der Rest an Coinstar für Betrieb, Wartung und Logistik. Da bleiben bei zehn Euro nur noch rund neun Euro übrig. Bei größeren Beträgen macht sich das noch stärker bemerkbar: Wer 50 Euro wechseln möchte, bekommt auf seinem Wertbon knapp 45 Euro zurück. (eike)