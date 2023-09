„Kaufland, wirklich?“ Frau macht erstaunliche Entdeckung im Supermarktregal

Während ihres Einkaufs bei Kaufland traut eine Kundin ihren Augen nicht: Tatsächlich werden dort bereits seit August Lebkuchen verkauft. Ungläubig teilt die Frau die Entdeckung mit ihren TikTok-Followern.

Neckarsulm – „Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade entdeckt habe.“ Mit diesen Worten richtet sich die TikTokerin shirleys.miles an ihre Follower. Mit ihrer Handykamera filmt sie sich bei einem Einkauf in einer Filiale von Kaufland. „Es ist August – und es gibt schon Lebkuchen!“ Zum Beweis zeigt sie ein Regal mit Weihnachtsgebäck. „Kaufland, wirklich?“, appelliert sie an die Supermarkt-Kette. Bei den aktuell sommerlich-warmen Temperaturen wirkt das Arrangement nicht nur auf die TikTokerin ziemlich fehl am Platz.

Kunden entsetzt über Weihnachtsware: „Weiß nicht, ob ich es bei 30 Grad gut finden soll“

In der Kommentarspalte des Videos witzeln die Nutzer über Shirleys Entdeckung. „Passend zum Wetter“, scherzt etwa eine Userin. „Weiß nicht, ob ich es bei 30 Grad gut finden soll“, meint eine andere. „Ich kaufe sowas einfach nicht vor der Adventszeit“, schreibt jemand. Auch bei Norma, Aldi, und anderen Supermärkten haben einige die süße Weihnachtsware bereits entdeckt.

Mit mehr als 18.500 Aufrufen (Stand 5. September, 16.27 Uhr) ist das Video schon wenige Tage nach dem Upload ein viraler Hit. Obwohl es die Saisonware schon immer so früh gibt, scheinen die Menschen jedes Mal aufs Neue überrascht. Erst im vergangenen Februar wunderten sich Kunden über eine verfrühte „Invasion der Osterhasen“ bei Kaufland. Manche entdeckten die Schoko-Häschen bereits im Januar und schimpften sie als Auswüchse einer „kranken Konsumwelt“.

Kaufland: Frühes Lebkuchen-Angebot unter manchen Kunden willkommen

Während die einen sich über den frühen Weihnachts-Kommerz ärgern, sehen die anderen es gelassener. „Ich lasse es mir einfach schmecken“, bekundet etwa eine TikTok-Nutzerin, die offenbar nichts gegen Lebkuchen im Sommer hat. „Lebkuchen geht immer!“, findet auch ein anderer User. Also: Schmegga lassa.