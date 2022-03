Rewe-Produkt bringt Kunden in Wallung: „Ohaa, die Pizzawelt dreht durch“

Dr. Oetker bringt eine neue Pizza auf den Markt: Mit Fischstäbchen und Spinat belegt erfüllt das Unternehmen einem hartnäckigen Fan einen lang gehegten Traum. © Friso Gentsch/picture alliance

Geht nicht, gibt‘s nicht: Dr. Oetker bringt eine neue Pizzakreation auf den Markt, die schon vorab für einen wahren Hype sorgt. Ein Rewe-Kunde hat das Produkt nun gesichtet und traute seinen Augen kaum.

Düsseldorf- Ahoi, Fischstäbchen-Fans: Was mit einem Spaß auf Twitter begann, wird ab April 2022 Ernst. Jahrelang kämpfte „Stullen-Andreas“ für seine außergewöhnliche Pizzakreation, nun kündigte Dr. Oetker das Unfassbare an: Die limitierte „Pizza Bastoncini di Pesce“ – eine Fischstäbchenpizza – kommt auf den Markt. Vom traditionellen Gericht aus knusprigem Teig, Soße und einem herzhaften Belag wie Käse oder Schinken weicht diese Tiefkühlpizza-Variante etwas ab, was in Fällen wie der Ananas-Pizza oder der Pizza Pasta nicht immer beim Konsumenten gut ankommt. Die neueste Idee von Dr. Oetker stößt aber schon jetzt auf einen enormen Hype, an dem die Twitter-Welt nicht ganz unbeteiligt ist.

Fischstäbchenpizza: Vom Twitter-Trend in die Kühltruhe

Hartnäckigster Fan und Erfinder der Fischstäbchenpizza ist „Stullen-Andreas“. Mit der Unterstützung von Kaufland drängte er in Tweets immer wieder auf die Markteinführung seiner Kreation, Dr. Oetker hielt allerdings stets stand. 2021 veröffentlichte der Twitter-User in Kooperation mit der Supermarktkette ein Video, in dem die Fischstäbchenpizza demonstrativ zubereitet und gegessen wird. Ein Jahr später springt nun Dr. Oetker auf den mediterran-maritimen Zug auf. In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es: „Die #Fischstäbchenpizza kommt! Hinter dem Namen „Pizza Bastoncini di Pesce“ verbirgt sich der knusprig-dünne Ristorante Boden, belegt mit fruchtiger Tomatensoße, einer Käsemischung aus Mozzarella und Edamer, Spinat und sechs goldgelben Fischstäbchen.“

Dr. Oetker bringt Fischstäbchenpizza in die deutschen Supermärkte

Auch Kaufland äußerte sich öffentlich zum Erfolg: „Liebes Twitter, es ist kein Aprilscherz. Ein kleiner Traum wird wahr“. Besonderer Dank spricht die Supermarktkette an den Twitter-User „Stullen-Andreas“ aus, aber auch der Community gelten anerkennende Worte. Dr. Oetker erkennt ebenfalls die Leistung der Fischstäbchenpizza-Fans an: „Der Einsatz der Community hat sich damit ausgezahlt und wir geben ihr, was sie möchte. Die Fischstäbchenpizza ist das erste Community-Produkt in unserem Pizza-Sortiment“, freut sich Max Steuernagel als zuständiger Brand Manager.

Rewe-Kunde über Fischstäbchenpizza: „Die Pizzawelt dreht durch“

In so manch gut sortierten Supermarkt wurde das kuriose Match von Dr. Oetker und Iglo bereits gesichtet. Ein Rewe-Kunde traute seinen Augen kaum und postete sogleich die Entdeckung: „Ohaa, die Pizzawelt dreht durch...“, kommentierte der Mann sein Bild auf Twitter. Zu sehen sind zahlreiche Packungen der von den Fans heiß begehrten Fischstäbchenpizza, die in einer Rewe-Fililale in Düsseldorf stehen sollen. Einige Twitter-User hielten das Ganze prompt für einen Aprilscherz, doch Kaufland versicherte mit einer Mega-Ankündigung, dass das Gegenteil der Fall ist. Andere hingegen beschworen Hamsterkäufe herauf. „Neben Mehl, Nudeln und Öl nun auch Fischstäbchenpizza ausverkauft, ich sehs kommen...“ und „einziges Lebensmittel, das ich je hamstern werde“, schreiben die User begeistert.

Fischstäbchenpizza: Kreative Kreation von „Stullen-Andreas“

Der Rewe-Kunde outete sich allerdings als kein Fan der Kombination aus Spinat und Fischstäbchen. Auf die Frage von Iglo Deutschland, ob er „diese legendäre Pizza“ auch probieren würde, antwortete er: „Wir haben da leider kein Match“. Er stehe nicht auf Fischstäbchen. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, sodass die Fischstäbchenpizza des einen Leid ist und des anderen Freund. „Stullen-Andreas“ dürfte ohne Zweifel zu Letzterem zählen. Er hat mit seiner Hartnäckigkeit all die Jahre bewiesen: Geht nicht, gibt‘s nicht. Nachahmer hat er ebenfalls bereits gefunden, denn eine andere Internet-Alberei könnte die nächste skurrile Pizzakreation auf den Weg gebracht haben. Dr. Oetker erhielt dafür überraschend viel Zuspruch. (ale)