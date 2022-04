Keine Symptome, positiver Corona-Test – was Betroffene beachten müssen

Positiver Corona-Test (Symbolbild)? Nicht immer ist das Ergebnis zu 100 Prozent zuverlässig. © Martin Schutt/dpa

Corona-positiv können auch Menschen sein, die keine Symptome zeigen. Dafür gibt es mehrere Gründe – wichtig ist, dass Betroffene richtig reagieren.

Zwar sinken die Corona-Zahlen in Deutschland langsam, nach wie vor ist die Zahl an neuen Infektionen aber immer noch sehr groß. Laut Robert Koch-Institut (RKI) infizieren sich täglich noch mehr als 1.000 Menschen. Auch deshalb ist es wichtig, trotz der positiven Trendwende das Thema Covid nicht komplett abzuschreiben. Dazu gehört auch das Testen, das Experten ebenfalls empfehlen, wenn es in der Familie einen Corona-Fall gibt.

Dabei besteht die Möglichkeit, dass der Antigen-Schnelltest positiv ist, auch wenn der Betroffene keine Symptome zeigt. Mehrere Faktoren können die Ursache sein, dazu gehören: asymptomatische Betroffene, qualitativ schlechte Schnelltests oder eine falsche Probeentnahme. Unabhängig davon ist es wichtig, richtig zu reagieren – Experten empfehlen einen PCR-Test. Ist der negativ, kann man recht sicher sein, dass der Schnelltest falsch war. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.