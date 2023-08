Kellerassel bekämpfen – so werden Sie die Krebstierchen in Haus und Garten los

Von: Teresa Knoll

Asseln sind nicht schädlich für den Menschen, mancher möchten sie aber nicht im Garten haben. Hilfreiche Tipps, um Kellerasseln zu bekämpfen:

Jeder hat sie schon mal gesehen: Die Kellerassel. Es gibt etwa 10.000 Arten, die sich weltweit verbreitet haben. Oft findet man sie im Garten, im Gewächshaus oder unter Steinen. Schädlich sind sie für den Menschen und für die Pflanzen nicht, doch vor allem, wenn sie zu vielen irgendwo sitzen und plötzlich aus ihrem Versteck hervorkrabbeln, können sie jedem Hobbygärtner Angst einjagen. Kellerasseln kann man mit einer paar Tricks bekämpfen:

Art Kellerassel Gattung Porcellio Familie Kellerasseln (Porcellionidae) Überordnung Ranzenkrebse (Peracarida)

Kellerassel im Haus bekämpfen

Haben es die Kellerasseln ins Haus geschafft, kann es sein, dass sie sich dort über Obst und Gemüse hermachen. Dann sollte man sie schnell wieder nach draußen vertreiben. Haben Sie herausgefunden, durch welchen Spalt es die Krebstierchen ins Haus gefunden haben, können Duftbarrieren helfen. Den Geruch von Salbei und Zimt mögen sie gar nicht.

Verstreuen Sie einfach Zimt an den entsprechenden Stellen oder legen Sie Salbeiblätter aus. Auch Silberfische verirren sich gerne mal in die Wohnung – wie man sie bekämpfen kann.

Kellerassel im Gewächshaus bekämpfen

Wo es länger feucht, dunkel und kühl ist, sind mit Sicherheit auch Kellerasseln nicht weit. So auch in Gewächshäusern, wo sie viele Ritzen und Ecken zum Verstecken finden. Außerdem ernähren sie sich von abgestorbenen Pflanzenteilen, die sie zu guter Erde umwandeln.

Im Gewächshaus wie auch in Blumentöpfen sollte keine Staunässe entstehen, die Kübel sollten also einen Wasserablass haben. Außerdem sollten regelmäßig abgestorbene Pflanzenteile entfernt werden, um den modrigen Geruch zu vermeiden, der die Krebstierchen anlockt.

Kellerassel im Keller bekämpfen

Kellerasseln gelangen durch Ritzen und Luftschächte ins Haus. Am wohlsten fühlen sie sich in Kellern, Garagen oder auch im Badezimmer. Hauptsache, es ist dunkel, feucht und kühl.

Wenn Sie viele Kellerasseln an einer Stelle entdeckt haben, können Sie Fallen aufstellen: Im Bad kann ein nasses Handtuch auf den Boden gelegt werden. Hier sammeln sich die Krabbler über Nacht. Am nächsten Morgen kann das Tuch einfach vorsichtig nach draußen getragen und ausgeschüttelt werden.

Kellerassel im Hochbeet bekämpfen

Mit einfachen Fallen können die Krebstierchen angelockt und eingefangen werden. Schneiden Sie dazu eine Kartoffel oder Karotte in Scheiben und stellen Sie sie auf einem Teller an die Stelle im Hochbeet, an der sich die Tiere gesammelt haben. Wenn die Krabbler sich über den Köder hermachen, können Sie den Teller einfach wegtragen.

Beachten Sie: Kellerasseln sind im Dunkeln aktiv. Sollen sie eingefangen werden, sollten Sie also die Abendstunden abwarten, wenn möglichst viele von ihnen vom Köder angelockt wurden. Asseln zersetzen abgestorbene Pflanzenteile, wandeln ihn zu Humus um und sorgen so für einen guten Boden. Wenn es nicht zu viele sind, dürfen sie also ruhig im Beet bleiben.

Kellerassel im Garten bekämpfen

In einem Garten sollten immer wilde Ecken angelegt werden. Darin fühlen sich natürliche Fressfeinde der Kellerasseln wohl, wie zum Beispiel Spinnen, Maulwürfe, Kröten, Igel und Vögel. So wird der Bestand der Krabbler im Garten ganz von selbst reguliert.

Ein weiteres Hausmittel gegen Kellerasseln ist Weingeist. Auch damit kann man ihnen eine Falle stellen: Schütten Sie einige Tropfen Weingeist in eine leere Flasche. Von dem Duft werden die Asseln angelockt, dann werden sie jedoch vom Alkohol betäubt und sind in der Flasche gefangen. So können Sie sie einfach wegtragen und an einem anderen Ort aussetzen.

Kellerassel bekämpfen mit Backpulver

Backpulver oder Natron vertreibt ebenfalls Kellerasseln. Hierzu ist es hilfreich, den Unterschlupf der Asseln zu kennen. Das Backpulver wird dann in dem Nest ausgestreut. Auch die Laufwege der Tiere können mit Natron präpariert werden. Die Krebstiere sollten sich dadurch vertreiben lassen.

Ganz besonders nervig sind auch Ameisen im Haus – lesen Sie hier, mit welchen Hausmitteln Sie sie loswerden können. Backpulver ist eines davon – allerdings sterben die Ameisen dadurch qualvoll.

Wie wird man Kellerasseln wieder los?

Klebefallen gehören zu den Methoden, mit denen man auch Fruchtfliegen loswerden kann. Auch gegen Kellerasseln können solche Ungezieferfallen aufgestellt werden. Stellen Sie diese in dunklen, kalten Ecken auf, wo Sie die Asseln vermuten. Sie werden dann mit einem Duftstoff angelockt und kleben fest.

Achtung: Wer denkt, der Assel-Plage Herr zu werden, indem er sie einsaugt, der irrt gewaltig: Die Krebstiere können im Staubsaugerbeutel überleben. Dort finden sie Nahrungsreste und es ist dunkel – ideale Lebensbedingungen. Die Tiere sollten also möglichst nicht eingesaugt werden. Auch Spinnen kann man mit dem Staubsauger entfernen – es gibt jedoch noch andere Arten, um sie loszuwerden.

Was kann man gegen Kellerasseln machen?

Vorbeugung ist auch im Kampf gegen Kellerasseln eine wichtige Maßnahme. Das sollten Sie beachten, damit sich die Krabbler nicht bei Ihnen wohlfühlen:

Regelmäßiges Lüften, damit die Räume trocken bleiben.

Keine Wäsche trocknen in Zimmern, die nicht getrocknet werden können.

Obst und Gemüse im Keller in geschlossenen Boxen aufbewahren.

Bio-Mülleimer gut verschließen.

Boden und Oberflächen frei von Krümeln halten.

Verstecke und Wege der Asseln verschließen.

Viele Menschen finden Küchenschaben eklig – zurecht. Zwar verirren sich diese Insekten nicht ganz so oft in unsere Häuser, doch sie können Krankheiten übertragen. Wie Sie Kakerlaken mit Hausmitteln vertreiben können, lesen Sie hier.

Was mögen Kellerasseln nicht?

Neben bestimmten Gerüchen mögen Asseln auch Kieselgur nicht. Ähnlich wie beim Backpulver können die Krabbler damit vertrieben werden, indem es einfach in ihrem Unterschlupf oder auf den Laufwegen ausgestreut wird.

Kieselgur ist ein Gesteinsmehl, das scharfkantig ist und den Panzer der Asseln zerstört. Dadurch trocknen die Tiere aus. Sie werden also Orte meiden, an denen Kieselgur ausgestreut wurde.

Welches Gift gegen Kellerasseln?

Natürlich gibt es diverse Sprays gegen Insekten und andere Krabbler oder auch speziell gegen Asseln, mit denen dir Tiere vernichtet werden können. Kellerasseln sind jedoch keine Schädlinge, also müssen sie nicht unbedingt umgebracht werden. Besser ist es, sie mit Hausmitteln zu vertreiben, wenn sie zur Plage geworden sind.

Auch Klebefallen sollten möglichst ohne Insektizide auskommen, denn diese sind auch für Haustiere giftig, die sie zufällig finden könnten. Ein Kammerjäger muss nur dann gerufen werden, wenn die Krebstiere auch nach mehrmaliger Anwendung verschiedener Methoden immer noch vermehren und nicht vertreiben lassen. (resa)