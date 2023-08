Paket-Empfänger völlig bedient: „Den DPD-Lieferanten würde ich gerne persönlich kennenlernen“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein DPD-Kunde hatte die Schnauze voll, als er sein Paket in diesem Zustand vorfand. © Screenshot/Facebook.com

Ein DPD-Paket kommt bei einem Empfänger zwar an, allerdings auf fragwürdige Art und Weise. Zudem gibt es Sorge um den besonderen Inhalt.

München – Bei der Paketlieferung kann für Versender und Empfänger alles glattlaufen. Dann bekommen Paketboten auch mal ein dickes Lob, wie etwa von einer DHL-Kundin. Oder aber es treten Probleme auf. Vor allem in letzterem Fall finden entsprechende Fälle immer wieder den Weg in die Öffentlichkeit. So wie bei einer Mutter, deren Hermes-Paket mit einem Smartphone für ihre Tochter verloren ging. Nun machte auch ein DPD-Kunde eine unschöne Erfahrung mit seiner Paketlieferung.

Paket-Empfänger verärgert: „Den DPD-Lieferanten würde ich gerne persönlich kennenlernen“

Auf Facebook postete er zwei Fotos des Pakets, welches er empfangen hatte. Er markierte DPD Deutschland in dem Post und schrieb dazu sarkastisch: „Jab... den DPD-Lieferanten würde ich gerne persönlich kennenlernen.“ Es folgte ein Emoji, dass sich gerade übergibt. Ein klares Indiz dafür, was der DPD-Kunde wirklich von seiner Paketlieferung hielt. Er ergänzte fragend: „DPD Deutschland, ist das eine Art, wie man mit Lieferungen umgeht?“

Die Bilder zum Post zeigten in der Tat ein deutlich zerbeultes Paket mit DPD-Klebeband. Die Sendung wirkte optisch zumindest von außen ziemlich mitgenommen. Und wies an der Seite teilweise Risse und große Spalten zwischen den Paketwänden auf. Auch der Deckel des DPD-Pakets war ein Stück weit eingerissen. Entsprechend negativ fiel das Echo der Facebook-User aus.

Sorge im Netz um „Gewandung“ in zerbeultem DPD-Paket

„Heftig“, „Unfassbar“ oder „Leider ein Klassiker“, hieß es da. „Meins hat heute auch so ausgeschaut“ oder „Meins sah genauso aus letzte Woche“, gaben weitere Nutzerinnen an. „Wenigstens ist deins angekommen (Inhalt hoffentlich in gutem Zustand). Die Post hat mein Packerl anscheinend verschmissen und die Ersatzlieferung, die heute kommen sollte, bewegt sich laut Tracking auch ned weiter“, gab eine andere Userin zu Protokoll. Ob sie mit der „Post“ DPD oder aber DHL bzw. einen anderen Paketdienstleister meinte, wurde aus dem Kommentar jedoch nicht ersichtlich.

Einige User bezogen sich ebenfalls auf den Zustand des Paketinhalts, den sie anhand des beschrifteten Paketklebebandes des Absenders genauer beziffern konnten. „Was zur Hölle... Zum Glück ‚nur‘ Gewandung und nix Zerbrechliches. Aber schon eine Frechheit, wie mit Sachen umgegangen wird“, meinte eine Nutzerin. „Hoffentlich gehts der Gewandung gut“, sorgte sich ein User. „Glück, dass es nur Gewandung ist“, antwortete der Ersteller des Posts. Auch wenn der DPD-Kunde es nicht explizit aussprach, der Inhalt hatte offenbar nicht gelitten und die Zustellung unbeschadet überstanden.

DPD reagiert auf Kunden-Beschwerde nach Paketlieferung

Und auch DPD reagierte inzwischen auf den Vorfall. Eine Mitarbeiterin des Social-Media-Teams kommentierte den Beschwerde-Post des Kunden: „Hallo, gerne möchte ich eine Beschwerde darüber an die Kollegen vor Ort weiterleiten.“ Versehen war der Kommentar zudem mit der Bitte um persönliche Kontaktaufnahme, um entsprechende Sendungsdaten auszutauschen. Die Reaktion des DPD-Kunden wirkte durchaus versöhnlich. Er bedankte sich für die Reaktion des Paketdienstleisters auf seine Beschwerde und kündigte an, DPD zeitnah eine Nachricht zukommen zu lassen.

Und auch bei der Konkurrenz von DPD kommt es immer wieder zu Beschwerden. So wollte kürzlich ein verzweifelter Hermes-Kunde vom Paketboten nur noch wissen: „Was habe ich Dir angetan?“ Ebenfalls „tierisch angepisst“ war ein DHL-Paketempfänger – und erhob schwere Vorwürfe gegen den Boten. (kh)