Kindergeldzuschuss: Viele haben Anspruch, nur die Hälfte greift zu

Von: Stella Henrich

Der Kindergeldzuschlag liegt bei derzeit 229 Euro und steht bedürftigen Familien zu. Bei der Familienkasse wundert man sich. Nur wenige Familien wollen den staatlichen Zuschlag haben.

München - Es klingt reichlich ungewöhnlich. Der Staat würde gern Millionen Euro verteilen, doch kaum ein Berechtigter will das Geld haben. Bei dem Geld handelt es sich um den sogenannten Kindergeldzuschlag. Für jedes Kind erhalten bedürftige Familien bis zu 229 Euro im Monat. Doch nur „wenige Familien beantragen den Kindergeldzuschlag“, sagt Karsten Bunk, Chef der Familienkasse bei der Bundesagentur für Arbeit, jetzt in der Bild.

Der Kindergeldzuschlag wurde bereits im Jahr 2005 im Rahmen der Hartz-IV-Reform eingeführt. Er steht Familien zu, die ein regelmäßiges, aber geringes Einkommen haben, das nicht für die Lebenshaltungskosten einer Familie mit Kindern ausreicht. Für Paare liegt die Untergrenze bei 900, für Alleinerziehende bei 600 Euro pro Monat. Wer so viel verdient, kann den Zuschlag beantragen, wenn in seinem Haushalt zumindest ein Kind lebt, das unter 25 Jahre alt und nicht verheiratet ist. Bei der Arbeitsagentur geht man davon aus, dass etwa 1,5 Millionen Kinder Anspruch auf die Leistung haben, berichtet die Bild. Gezahlt wird diese Transferleistung offenbar aber derzeit nur an circa die Hälfte an Kindern. Laut Bild zahlte der Staat im Jahr 2021 rund 1,3 Milliarden Euro an 300.000 Familien mit 730.000 Kindern aus.

Etliche Familien haben Anspruch auf den Kindergeldzuschlag von derzeit 229 Euro. (Symbolbild) © ANTHONY PHOTOGRAPHY/imago

Kindergeldzuschlag: Eltern mit geringem Einkommen haben Anspruch

Eltern mit geringem Einkommen, die den Zuschlag beantragen wollen, müssen einige Bedingungen dafür erfüllen. Zum einen müssen sie Kindergeld beziehen, sie dürfen keine Empfänger von Arbeitslosengeld-II sein und das Kind muss zu Hause leben. Für den Antrag ist das Einkommen der vergangenen sechs Monate vor Antragsstellung entscheidend.

Eltern, die wissen wollen, ob sie einen Antrag stellen sollen, können dies mithilfe eines Lotsen auf der Seite der Arbeitsagentur online selbst prüfen. Für den Erhalt des Geldes spielt beispielsweise auch die Höhe der Miete eine Rolle.

Kindergeldzuschlag wird zum 1. Januar von 229 auf 250 Euro angehoben Der Höchstbetrag des Kinderzuschlages wurde zum 1. Juli 2022 auf 229 Euro monatlich je Kind angehoben. Nun soll zum 1. Januar 2023 eine weitere Erhöhung folgen, um die Belastungen durch die Inflation auf Familien abzumildern. Ab dann landen 250 Euro monatlich auf dem Konto. Von dem Kinderzuschlag profitieren Eltern mit niedrigem Haushaltseinkommen, die zwar sich selbst finanzieren, aber nicht für den gesamten Bedarf der Familie aufkommen können. Trotz dieser Anhebung kritisiert der Kinderschutzbund die Erhöhung des Kinderzuschlags als „unzureichend“.

Bewilligt wird der Kindergeldzuschlag für einen Zeitraum von sechs Monaten. Danach muss er erneut beantragt werden.