Steigt nun auch noch die Kirchensteuer? Experte erklärt schwerwiegende Entwicklung, die daraus folgen könnte

Von: Stella Henrich

Immer mehr Mitglieder treten der Kirche aus. Um deren Einrichtungen weiterhin finanzieren zu können, müsste die Kirchensteuer steigen. Kommt es so weit?

München – Die Kirchen verlieren hierzulande immer mehr ihrer Mitglieder. So sind etwa 20 Millionen Christen in der evangelischen Kirche beheimatet, in der römisch-katholischen Kirche sind es laut Statistischem Bundesamt (StBA) immerhin noch rund 22 Millionen Mitglieder (Stand 31.12.2021). Die Gründe sind vielfältig.

Die Menschen müssen sparen, Inflation und Energiekosten fressen ihre Ersparnisse auf. Auch beim Einkaufen im Supermarkt wird es für viele Verbraucher eng. Aufgrund steigender Preise für Lebensmittel ändern sie sogar ihr Kaufverhalten. Jeder zweite muss sogar auf Urlaub verzichten.

Kirchensteuer könnte bald steigen: Mitglieder mit „Bodenpersonal“ unzufrieden

Dazu kommt, dass die Kirchen hierzulande mittlerweile ein echtes Imageproblem haben. Etliche Missbrauchsskandale, die nur schleppend aufgearbeitet werden, überschatten die Kirchenhäuser und führen - wie beispielsweise im Landkreis Dachau – verstärkt zu Austritten. Die Mitglieder sind ganz offensichtlich mit dem „Bodenpersonal“ der Gotteshäuser unzufrieden.

Ablasshandel bei den Kirchen: Alles nicht so wild? Schätzungsweise knapp 13 Milliarden Euro betrug das Kirchensteueraufkommen der evangelischen und katholischen Kirchen im Jahr 2022. Dies entspricht einem Plus von rund 200 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2021 Euro. Auf die katholische Kirche entfielen im Jahr 2022 knapp 6,8 Milliarden Euro, auf die evangelische Kirche rund 6,1 Milliarden Euro. Offizielle Zahlen für das Jahr 2022 haben die Kirchen noch nicht veröffentlicht. Die Kirchensteuer ist direkt an die Einkommensteuer gekoppelt. Während deren Einnahmen 2022 um 4,5 Prozent stiegen, kamen bei den Kirchen jedoch nur schätzungsweise 1,5 Prozent mehr an. Der Grund: 2022 traten 1,3 Millionen Menschen aus der Kirche aus – so viele waren es noch nie.

Im Jahr 2022 hat sich laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Anzahl der Austritte sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche auf ein Rekordniveau erhöht. Da fragen sich sicher nicht nur die Mitglieder: Wie sollen sich die vielen kirchlichen Einrichtungen künftig finanzieren, wenn niemand mehr Kirchensteuer zahlt?

Kirchensteuer könnte ansteigen – Rotstift in Pfarreien ansetzen

Statistisch betrachtet zahlte ein Kirchenmitglied 2022 durchschnittlich 320 Euro Kirchensteuer. Diesen Betrag erreicht ein Single mit einem Bruttojahresgehalt von 32.000 Euro. Treten weiterhin immer mehr Mitglieder aus, wird das die Kirchen hart treffen. Konsequenterweise müssten sie ihre Leistungen einschränken und ihr Vermögen veräußern.

Immer mehr Menschen treten aus der Kirche hierzulande aus. Steigt bald die Kirchensteuer für die Mitglieder? (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/imago

Es wäre nicht das erste Mal, dass Pfarreien aus Sparzwängen ihre Immobilien verkaufen müssten. Denn kaufkraftbereinigt werden die Kirchen im Jahr 2027 nur 11,3 Milliarden Euro einnehmen – knapp vier Prozent weniger als 2022 und etwa elf Prozent weniger als im Jahr 2019, so die IW-Prognose.

Steigt die Kirchensteuer bald für Mitglieder? Noch mehr Austritte könnten folgen

Eine Erhöhung der Kirchensteuer ist also perspektivisch keine gute Idee: „Das würde noch mehr Menschen zum Austritt bewegen. Die Kirchen haben noch erhebliche Vermögensbestände. Die können sie einsetzen, um Finanzierungslücken zu schließen“, sagt IW-Steuerexperte Tobias Hentze. Konkret lassen sich aber auch laufende Kosten in den Gemeinden reduzieren, indem die Heizung in den Kirchen einfach runtergedreht wird. Wie dieses Beispiel aus Bayern eindrucksvoll belegt; hier wurde offenbar bereits über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach nachgedacht.

Rückläufige Steuereinnahmen würden den Handlungsspielraum der Kirchen spürbar verengen. Denn die Inflation sorgt gleichzeitig auch für nominal steigende Ausgaben.

Den Kirchen dürfte aber vor allem helfen, wenn es ihnen gelänge, ihre Mitgliederzahl stabil zu halten. Doch dazu müsste sie nicht nur die Missbrauchsfälle in ihren Gemeinden konsequenter aufarbeiten, sondern auch ihre Seelsorge modernisieren und werdenden Müttern und Vätern in Notlagen während der Schwangerschaft bessere Hilfen anbieten.