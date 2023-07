Klassische Klospülung bald Geschichte? Sensationelle Erfindung soll Toilette revolutionieren

Von: Stella Henrich

Ein Schweizer Professor will das Toilettensystem revolutionieren. Mit Kollegen tüftelt er am WC der Zukunft ‒ ganz ohne Wasser.

München/Zürich ‒ Auch wenn es bei den gegenwärtigen Hitzewellen etlichen Menschen schwerfallen dürfte: Alle sind zum Wassersparen aufgerufen. Denn das Wasser könnte in diesem Sommer in vielen Gemeinden knapp werden. Mancherorts gelten sogar bereits Verbote. In der bayerischen Landeshauptstadt München befürchten Experten jetzt sogar einen Wassernotstand und Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung der Bürger. Eine bundesweite Karte zum Grundwasser alarmiert regelrecht.

In Süddeutschland geben Gemeinden für die Bürger Regeln des Wassersparens aus. Dazu führt dann beispielsweise dazu, dass Bürger eine behördliche Genehmigung brauchen, um den eigenen Pool zu befüllen oder auf das ausgiebige Blumengießen verzichten sollen. In der Schweiz denken Wissenschaftler über ganz neue Konzepte des Wassersparens nach ‒ auch in Verbindung mit Toiletten.

Schweizer Forscher mit neuem Konzept: Weg zu einer dezentralen Wasserinfrastruktur

Ingenieure der ETH Zürich und der Eawag bereiten den Weg zu einer dezentralen und kreislauffähigen Wasserinfrastruktur vor. Denn „unser konventionelles Wassermanagement ist nicht zukunftsfähig und stößt zusehends an seine Grenzen“, sagte Max Maurer, Professor für Systeme in der Siedlungswasserwirtschaft an der ETH Zürich, gegenüber Blick.ch. Und bezog sich insbesondere auf das Wasser der Klospülung: Es landet im gleichen Klärbecken wie das Abwasch- und Duschwasser. Das hält der Forscher für wirtschaftlichen und ökologischen Unsinn.

Maurer tüftelt mit seinen Kollegen daher an einer Abwasserreinigung, die eine gleichzeitige Gewinnung und Weiterverwertung von Rohstoffen ermöglichen soll. Die Idee des Konzepts: Anstatt in großen Klärwerken sollen Abwässer wie Grauwasser vom Duschen, Waschen, Baden und Spülen sowie Fäkalien aus der Toilette gleich vor Ort aufbereitet werden. So hat Maurers Kollegin Elizabeth Tilley, Professorin für Global Health Engineering an der ETH, ein weiteres Verfahren entwickelt, das Fäkalien nicht nur in Dünger, sondern auch in Biogas verwandelt, berichtet das schweizerische Portal.

Schweizer Forscher tüfteln an wasserlosen Klos: Trennung, Rückgewinnung und Dezentralisierung

Derweil tüftelt ein Forscher aus der Schweiz an einer Idee, die die Toilette revolutionieren könnte. Bastian Etter will ein wasserloses Klo auf den Markt bringen.

So funktioniert das wasserlose Klo Anstelle einer Wasserspülung schiebt ein Förderband den Kot in einen eigenen Behälter. Sämtliche Nährstoffe werden an Ort und Stelle recycelt. Urin fließt bei diesem Konzept in einen separaten Behälter und schließlich weiter in eine zweiteilige Pflanzenkläranlage mit einer Größe von ungefähr zwei Quadratmetern für einen kleinen Haushalt. Die Pflanzen und Bakterien ziehen die Nährstoffe aus dem Wasser, ein weiterer Schritt entfernt mittels Aktivkohle Hormone und Medikamentenrückstände. Das so entstandene Klärwasser kann zum Bewässern benutzt werden. Der abgetrennte Kot kommt in einen Wurmkomposter. Im Laufe von zwei Jahren entsteht so geruchsfreie, allerbeste Gartenerde.



Quelle: Blick.ch

Das Konzept wurde laut dem Bericht eigentlich für ärmere Länder entwickelt, ist aber inzwischen auch für die Schweiz interessant geworden. Erste Anlagen werden in diversen Berghütten und Neubausiedlungen in Genf bereits getestet. Hat die klassische Klospülung, bei der pro Abzug bis zu zehn Liter Wasser durch die Abwasserrohre fließen, also bald ausgedient?

Die klassische Toilette mit Wasserspülung.

Wissenschaftler tüfteln am neuen Klo-Konzept: Deutschland zieht viel sauberes Trinkwasser ab

Der überwiegende Anteil des im Haushalt genutzten Trinkwassers wird hierzulande laut Umweltbundesamt für Reinigung, Körperpflege und die Toilettenspülung verwendet. Im Jahr 2019 waren es durchschnittlich täglich 128 Liter pro Bundesbürger. Nimmt man den Wasserverbrauch für die Herstellung von Lebensmitteln, Bekleidung und anderen Bedarfsgütern hinzu, lag der bundesweite Pro-Kopf-Verbrauch in besagtem Jahr bei 7.200 Liter täglich.

Mit einer nationalen Wasserstrategie will die Bundesregierung die Wasserversorgung in Deutschland bis 2050 sichern. Dazu gehören beispielsweise die Schaffung von mehr Grünflächen und die Entsiegelung von betonierten Flächen. Außerdem soll Wasser mithilfe von Fernwasserleitungen von wasserreichen in besonders trockene Gebiete geleitet werden können. Dabei ließe sich bereits heute für Verbraucher hierzulande mit ein paar einfachen Tricks viel Wasser im Haus und Garten einsparen.