Klopapier wird wieder knapp: Das steckt hinter dem Mangel und den Preiserhöhungen

Von: Lukas Einkammerer

Zu Beginn der Corona-Pandemie kam es wegen Hamsterkäufen weltweit zu einer Klopapier-Knappheit. Mittlerweile scheint sich die Situation zu wiederholen - auch wenn die Hintergründe dieses Mal wesentlich komplizierter sind. © dpa/Rene Traut

Vielerorts herrscht aktuell eine Knappheit an Toilettenpapier. Auch wenn die Situation an die Anfangszeit der Pandemie erinnert, sind die Hintergründe diesmal komplizierter.

München - Wer an die Anfangszeit der Corona-Pandemie zurückdenkt, erinnert sich mit Sicherheit noch an den gruseligen Anblick von leergefegten Supermarktregalen. Mit der weltweit herrschenden Endzeitstimmung kam es überall zu Hamsterkäufen. Nudeln, Mehl, aber vor allem Klopapier wurden in kürzester Zeit zu Mangelware und wer ein solches Produkt ergattern konnte, musste sich sogar darauf einstellen, es vor anderen Einkäufern verteidigen zu müssen.

Mittlerweile sieht die Lage zwar nicht mehr ganz so trostlos aus, trotzdem stellt sich hierzulande wieder eine deutliche Knappheit an Toilettenpapier ein. Die Hintergründe sind dieses Mal aber wesentlich komplizierter.

Klopapier wird knapp: Das steckt hinter dem Mangel

Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, tragen viele verschiedene Faktoren zur aktuellen Klopapier-Knappheit bei. Vor allem steigende Energiepreise und die damit verbundenen Forderungen nach Preiserhöhungen sollen schuld daran sein, dass weniger Toilettenpapier in den Regalen liegt. Zusätzlich sollen Unternehmen unter den hohen Kosten für Logistik und für die Produktion des integralen Materials Zellstoff leiden. Letzteres dürfte vor allem in den kommenden Wochen ein großes Problem darstellen, da es beim finnischen Zellstoff-Giganten UPM schon seit Wochen zu weitreichenden Streiks kommt. Da nach wie vor kein Ende der Streikphase in Sicht ist, sollen sich deutsche Toilettenpapierhändler wohl auch weiterhin auf Lieferschwierigkeiten einstellen.

Klopapier wieder knapp: Teils auch Corona-bedingt

Zwar lässt sich die Knappheit an Toilettenpapier dieses Mal nicht wie im Frühjahr 2020 mit Panik-Einkäufen erklären, die Corona-Pandemie trägt aber nach wie vor wesentlich dazu bei. Denn laut der Lebensmittel Zeitung sollen bei vielen Lieferanten Corona-Infektionen zu Lieferengpässen und Schichtausfällen führen. Auch die Wartung von Maschinen soll davon so schwer betroffen sein, dass defekte Gerätschaften teilweise komplett abgeschaltet werden.

Man sieht also: Das Problem liegt dieses Mal nicht etwa beim Verbraucher, sondern bei vielen kleinen Problemen in den einzelnen Etappen der Klopapier-Produktion. Bleibt nur abzuwarten, ob sich die Lage in den kommenden Wochen und Monaten wieder ein wenig beruhigt. Eine Situation wie vor zwei Jahren wünscht sich bestimmt niemand mehr. (le)

