Klopapierrollen nicht einfach in den Müll werfen – Fünf Dinge, die Sie stattdessen tun sollten

Normalerweise werden leere Klopapierrollen schnell in den Müll entsorgt. Dabei lassen sich die leeren Rollen noch kreativ und nachhaltig weiterverwenden.

Kassel – Zuletzt die leeren Regale in der Corona-Pandemie, aber auch die aktuelle Gaskrise geben Hinweise darauf, dass Klopapier zu einem der elementarsten Gegenstände der Deutschen im Alltag gehört. 134 Rollen verbraucht ein Bundesbürger allein im Jahr. Eine ganze Menge Klopapierrollen also, die da im Laufe des Jahres in Deutschland zusammenkommt – und somit auch eine Menge Müll, wie hna.de berichtet.

Insgesamt produziert Deutschland pro Kopf laut dem EU-Statistikamt Eurostat immerhin über 600 Kilogramm Müll im Jahr. Dabei ließe sich doch die Papprolle, nach dem das Toilettenpapier aufgebraucht ist, noch vielfältig weiterverwenden. Fünf kreative Möglichkeiten finden Sie im folgenden.

Durchschnittsverbrauch pro Bundesbürger (Jahr) 134 Rollen Toilettenpapier-Produktion in Deutschland (Jahr) 750.000 Tonnen Toilettenpapier-Exporte (Jahr) 125.000 Tonnen Quelle: Die Papierindustrie

1. Upcycling-Kerzen aus Toilettenpapier-Rollen

Gerade nach Weihnachten und Silvester haben viele Menschen noch abgebrannte Kerzenreste bei sich zu Hause. Aber auch unter dem Jahr kann sich eine beträchtliche Menge an Wachsresten ansammeln. In Verbindung mit einer Rolle Klopapier lässt sich so eine eigene Kerze herstellen. Das Portal wmn.de zeigt, wie es geht.

Ein Docht wird mit ein wenig Heißkleber auf einem Stück stabilen Karton befestigt und eine Klopapierrolle darüber gestülpt, sodass der Docht möglichst mittig sitzt. Die Klopapierrolle wird nun mit Heißkleber auf dem Karton festgeklebt. Das Dochtende wird auf einen Zahnstocher gewickelt. Die gesammelten Wachsreste werden eingeschmolzen und das flüssige Wachs vorsichtig in die Klopapierrolle gegossen. Nach Aushärten des Wachses wird der Zahnstocher entfernt und der Docht auf die passende Länge zurechtgekürzt. Die Papprolle des Klopapiers lässt sich im Anschluss einfach abreißen. Pappreste können mit der Hand entfernt werden.

Mit der Klopapierrolle lässt sich allerhand kreatives anstellen. © Sascha Steinach/Imago

2. Eine Klopapierrolle als Futterhäuschen upcyclen

Gerade im Winter sind die Vögel dankbar, wenn man ihnen die Nahrungssuche erleichtert. Auch hier kann eine Klopapierrolle praktische Dienste leisten. Dafür einfach die Rolle in Erdnussbutter und anschließend in Vogelfutter wälzen. Damit sich Meise, Spatz und Co. auch hinsetzen können, noch zwei Äste durch die Klopapierrolle stecken, und anschließend an einer Kordel an einem Baum befestigen. Fertig ist das Mini-Futterhäuschen.

3. Aus der Klopapierrolle eine Murmelbahn bauen

Murmelbahnen als Spielzeug für die Kleinsten sind nicht immer billig. Zum Glück lässt sich aus einer Toilettenpapierrolle eine tolle Murmelbahn selbst bauen. Dafür sind einfach nur eine beliebige Anzahl an Klopapierrollen nötig, je nach dem, wie lang die Bahn werden soll.

Rollen nach belieben anmalen oder mit Stickern verzieren Die Hälfte der Klopapierrollen werden halbiert Diese werden als verbindente Elemente in die ganzen Klopapierrollen geschoben und mit Klebeband fixiert Durch jedes Murmelbahnelement einen etwa 25 Zentimeter langen Klebestreifen ziehen An diesen werden die Rollen nach Belieben an der Wand befestigt

4. Eine Klopapierrolle als Stiftehalter

Eine Toilettenpapierrolle kann ganz einfach dazu beitragen, dem Chaos auf dem eigenen Schreibtisch etwas Herr zu werden, zum Beispiel in Form eines Stifthalters. Dazu einfach das Innere der Rolle mit Geschenkpapier auskleiden oder in den persönlichen Lieblingsfarben bemalen. Die Toilettenpapierrolle dann mit vielen anderen Rollen in einen großen Karton kleben, und schon hat man seinen individuellen Organizer erstellt.

5. Klopapierrollen als Schale für Setzlinge

Leere Toilettenpapierrollen sind perfekt dafür geeignet, um Setzlinge zu ziehen, wie das Onlineportal Upcyclers.at zeigt. Dafür muss einfach eine Rolle quer halbiert werden und an einem Ende so einknicken, dass diese standfähig und unten verschlossen ist. Dann werden die frische Anzuchterde und die Samen einfach oben hineingefüllt. Es empfiehlt sich, pro halbe Rolle zwei bis vier Samen zu verwenden, um später nach der Keimung die stärkste Pflanze behalten zu können.

Anschließend wird die Klopapierrolle in eine lichtdurchlässige Mülltüte verpackt und an einen hellen, warmen Ort gestellt. Wichtig ist auch, dass die Setzlinge feucht gehalten werden. Sobald diese groß genug sind, sind sie bereit, in einen Topf oder in den Garten umgepflanzt zu werden. Dazu einfach die Setzlinge mitsamt der Toilettenpapierrolle in die Erde stecken. Die Rolle ist biologisch abbaubar und zersetzt sich mit der Zeit in der feuchten Erde.

Toilettenpapierrolle nicht einfach in den Müll werden: Ein Überblick, was sie stattdessen tun können

Mit Klopapierrollen lassen sich viele praktische und kreative Sachen anstellen, und eines ist klar, sie sind viel zu schade für den Müll. In der Vergangenheit pflegte auch eine Kaufland-Kundin einen nachhaltigen Umgang mit Klopapier und erntete dafür zahlreiche Lacher in den sozialen Medien. (Niklas Müller)

