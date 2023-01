Körperbutter im Öko-Test – erstmals neuer Prüfpunkt

Von: Katja Becher

Körperbutter soll bei besonders ausgetrockneter Haut helfen. Ob die Pflegeprodukte halten, was sie versprechen, prüft Öko-Test, erstmals inklusive eines neuen Prüfpunkts. Lesen Sie hier das Ergebnis:

Viele Menschen kennen das Problem: Es ist tiefster Winter, überall läuft die Heizung, geduscht wird heißer als sonst und schon geht das große Jucken los. Die Haut ist komplett ausgetrocknet. Von Hautpflegemuffel bis Creme-Connoisseur kann es jeden mal erwischen. Die Kampfansage gegen trockener Winterhaut: Körperbutter. Hersteller versprechen, dass sie der Haut mit besonders viel Fetten und Ölen wieder von Grund auf ihre Feuchtigkeit zurückgibt. Doch was halten die Produkte? Öko-Test hat nachgeprüft.

HEIDELBERG24 verrät, wie die Körperbutter bei Öko-Test abschnitt – und welchen neuen Prüfpunkt die Experten erstmals in den Test aufnahmen.

Wie Öko-Test schreibt, ist bei vielen Herstellern gerade Intransparenz ein Problem. Wirtschaftlich ist eher, nicht bereitwillig preiszugeben, von welchem Stoff wie viel in einem Produkt enthalten ist. Doch eine Faustregel kann man auf die Liste der Inhaltsstoffe anwenden: Was vorne steht, ist auch zu einem größeren Anteil enthalten, von dem, was weiter hinten steht, ist weniger drin. (kab)