Foto aus dem Supermarkt geht viral: Rewe-Kunde von Blick in die Gemüseabteilung amüsiert - „Komiker“

Von: Michelle Brey

Die Gemüseabteilung einer Rewe-Filiale wurde mit einigen Wortwitzen versehen. © Screenshot Twitter/jale1819

Auf Twitter sind viele Nutzer von einer Wortwitz-Aktion in einer Rewe-Filiale amüsiert und begeistert. „Das sollte man positiv anerkennen“, schrieb ein Nutzer.

München - Ein Einkauf bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co. sorgt nicht selten für eine Überraschung. Neben Beschwerden von Kunden und Wut-Zetteln in Kühlregalen sorgen die Discounter oftmals auch für ein Schmunzeln bei ihren Kunden - so nun auch in einer Filiale von Rewe.

„Komiker“: Rewe-Kunde entdeckt Witze in Gemüseabteilung – „Jetzt haben wir den Salat“

„Im Rewe bei mir ums Eck arbeiten scheinbar Komiker“, schrieb ein User der Plattform Twitter und postete einige Fotos, die die Worte in einen Kontext stellen. Zu sehen ist etwa ein schwarzes Schild über einem Kasten, in dem Brokkoli liegt. „Wie heißt der vegane Bruder von Bruce Lee?“, steht dort in weißer Schrift geschrieben und sogleich folgt auch die Antwort: „Broko Lee.“ Der Rewe-Mitarbeiter, der diese Worte offenbar verfasste, fügte noch einen Hashtag an: #Flachwitz. Auf anderen Schildern steht etwa „Jetzt haben wir den Salat“, „Du bist mir ja eine Gurke“ oder „Hier ist der Lauch“.

Rewe: Twitter-User amüsiert - „Da geht jemand mit Lust und Laune zur Arbeit“

Anklang finden die Wortwitze bei vielen Twitter-Usern. Fast 500 Mal wurde der Beitrag mit einem Like versehen (Stand: 6. April). Einige User der Plattform gaben auch Reaktionen in Form von Kommentaren ab. „Mir gefällt es, wenn Artikel nicht so lieblos hingeklatscht werden und mit ein bisschen Charme und Witz verkauft werden. Zaubert dem ein oder anderen Kunden sicherlich ein Lächeln ins Gesicht. Da sollen sich andere Supermärkte durchaus ein Beispiel daran nehmen“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: „Da geht jemand noch mit Lust und Laune zur Arbeit. Das sollte man positiv anerkennen. Das können ja nicht viele von sich behaupten. Übrigens ist es auch mein Humor. Coole Aktion.“

„Glückwunsch an Rewe für so nette Mitarbeiter“: Witze-Aktion von vielen gefeiert

Andere schienen trotz der wohl gut und lustig gemeinten Aktion etwas auszusetzen zu haben. „Ich sehe Karotten und der Lauch in meinem Kühlschrank sieht tatsächlich anders aus“, merkte ein User an. Er spielte darauf an, dass unter dem Schild mit dem Wortwitz passend zum Lauch, gar keiner lag. „Der Lauch sieht interessant aus“, schrieb ein anderer ebenfalls - allerdings mit einem lachenden Emoji. „Gut, in meiner Welt heißt das Zeug unter dem Schild ‚Möhren‘ und ‚Kohlrabi‘, aber das sind wohl regionale Sprachunterschiede, das ist schon okay.“

Der Großteil der User fasste die Aktion jedoch positiv auf. „Glückwunsch an Rewe für so nette Mitarbeiter“, wandte sich ein Nutzer sogar direkt an den Supermarkt. Erst kürzlich sorgte auch die WhatsApp-Nachricht eines Rewe-Kunden an seine Oma für Aufsehen. Ihre Antwort ließ viele User schmunzeln. (mbr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA