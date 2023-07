Lieferando erweitert sein Angebot: Kooperation mit bekannter Kosmetik-Marke

Von: Sandra Sporer

Neben Essen und Lebensmitteln gibt es bei Lieferando in Zukunft auch Kosmetik des Herstellers Lush. In neun Großstädten wird der Service bald verfügbar sein.

München – Eine Pizza, Mehl und Badezusatz haben eine Sache gemeinsam. Man kann sie sich von Lieferando bequem nach Hause liefern lassen. Durch die Kooperation mit der Kosmetikmarke Lush erweitert der Lieferservice sein Angebot um Kosmetikartikel. Wie aus einer Mitteilung von Lush hervorgeht, wird das Angebot 180 Lush-Bestseller umfassen.

Kosmetik bestellen über Lieferando: Der Service wird in neun deutschen Großstädten angeboten

Vorerst wird der Kosmetik-Lieferservice via Lieferando in Deutschland in neun Städten angeboten. In diesen können Kunden über die App von Lieferando sich dann auch Badezusatz & Co. von Lush nach Hause liefern lassen.

München

Berlin

Hamburg

Dortmund

Dresden

Heidelberg

Nürnberg

Wiesbaden

Würzburg

Sehr praktisch, wenn man sich kurzentschlossen etwas Wellness gönnen möchte oder kurzfristig ein Geschenk organisieren muss. Hoffentlich passiert einem dann nicht das Missgeschick einer Britin, die statt einer Badebombe etwas anderes in ihre Badewanne warf.

Der Lieferservice Lieferando erweitert sein Sortiment um Kosmetik-Produkte von Lush. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Tanja Hofmann, Strategy Lead Lush Deutschland, sieht die Zusammenarbeit als „einen weiteren Kanal einzuführen, über den die Menschen sich unsere Produkte ins Haus holen können“ und „eine weitere Möglichkeit, mit unserer Community in Kontakt zu treten”.

Lieferando freut sich über die Kooperation mit Kosmetik-Marke Lush

Auch für Lieferando stellt die Kooperation ein Novum dar. Bisher konnte man über Lieferando neben Essen sonst nur Lebensmittel bestellen. Eine Ausnahme ist Berlin. Hier können sich Lieferando-Nutzer seit Mai 2023 auch Technik von MediaMarkt ins Haus liefern lassen. Laut dem Nachrichtenportal Handelsblatt soll auch dieser Service bei entsprechender Nachfrage zukünftig auf weitere Städte ausgeweitet werden.

Katarina Hauke, die Geschäftsführerin von Lieferando, freut sich in der Pressemeldung von Lush über diese „Premiere“. „Schnelle Lieferungen sind gefragt, erleichtern immer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern den Alltag und sind damit auch eine Chance für den stationären Handel“, so Hauke. (sp)