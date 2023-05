Kopfhörer reinigen – so wird das elektronische Zubehör richtig sauber

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Wer gerne Musik hört, kennt den lästigen Dreck, der sich schnell in den Kopfhörern sammelt. So bekommt man das elektronische Zubehör wieder sauber – ohne es zu beschädigen:

Unsere Kopfhörer müssen im Alltag viel mitmachen – und dabei geht es nicht etwa um den fürchterlichen Musikgeschmack, mit dem man die kleinen Stöpsel vielleicht malträtiert, wenn niemand in der Nähe ist. Stattdessen kann sich schnell allerhand Dreck an und in den Kopfhörern ansammeln. Wie man die Dinger schnell und einfach wieder schön sauber bekommt – und seinen klaren Klängen wieder keim- und sorgenfrei zuhören kann, berichtet HEIDELBERG24:

Kopfhörer reinigen – darum wird das Zubehör so schnell dreckig

Bei regelmäßiger Benutzung sammelt sich schnell Dreck in den Kopfhörern. Das elektronische Zubehör wird dauernd unterwegs mit den Händen angefasst, bei On- und In-Ear-Geräten sammelt sich Ohrenschmalz und manchmal fahren die „Ohrstöpsel“ auch einfach zu lange in einer Tasche herum oder fallen mal auf den Boden.

Bei Over-Ear-Kopfhörern, also solchen, die nicht in der Ohrmuschel liegen oder ins Ohr gesteckt werden, fällt immerhin schon einmal keine Verschmutzung durch Ohrenschmalz an. Diese kann man dann vorsichtig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.

Kopfhörer richtig reinigen: Diese Fehler vermeiden – sonst drohen Schäden

Kann man Polster oder Gummi-Aufsätze abnehmen, ist man auch mit Wasser und Desinfektionsmittel auf der sicheren Seite, allerdings sollten alle Teile komplett trocken sein, bevor man sie wieder in die Nähe der Elektronik bringt. Kopfhörerkabel kann man ohne Bedenken auch mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Wie man bei seinen Kopfhörern Kabelsalat vermeidet, erfahren Sie hier.

Auflade-Cases sollte man ebenfalls nicht vergessen. Auch hier gilt: kein Wasser, da es sich um empfindliche Elektronik handelt. Stattdessen ebenfalls mit einer Zahnbürste arbeiten. Doch auch Wattestäbchen haben hier nichts verloren, da Fussel von der Watte sich schnell verfangen und die Anschlüsse verstopfen können.

Kopfhörer richtig reinigen – so werden auch In-Ear-Kopfhörer sauber

Bei In-Ear-Modellen sollte man vorsichtig sein. Wasser sollte generell nicht in die Nähe der Elektronik kommen und auch spitze Gegenstände sollten nicht für die Reinigung verwendet werden. Die Kopfhörer kann man dennoch gut sauber bekommen, indem man beispielsweise Wattestäbchen oder vorsichtig auch eine weiche Zahnbürste verwendet. Welche In-Ear-Kopfhörer übrigens bei Stiftung Warentest überzeugen können, erfahren Sie hier.

Um die feinen Gitter an Kopfhörern zu reinigen, kann man auch mit extra Reinigungsknete ran, die es zu kaufen gibt. An dem klebrigen Material bleiben Schmutzpartikel hängen und können so aus den kleinen Löchern gezogen werden. Sind alle Geräte einmal schön frisch gereinigt, kann man wieder bedenkenlos Musik hören – wahlweise mit einem Musikstreaming-Dienst, der bei Stiftung Warentest gut abschneidet. (paw)