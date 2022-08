Energie: So können Sie mit geringem Aufwand Strom sparen

Von: Sebastian Hölzle

In unserer Serie zur Energieknappheit, zeigt Teil III, dass weniger Verbrauch in Küche, Waschraum und Co. den Geldbeutel schont.

München - Es sind oft nur Kleinigkeiten, in Summe sparen sie aber Energie und Geld: Wer im Haus oder in der Wohnung die Stromfresser im Griff hat, muss sich vor der nächsten Abrechnung nicht fürchten.

Stand-by-Modus abschalten: Fernseher und andere Geräte mit Stand-by-Funktion verbrauchen auch Strom, wenn sie gar nicht genutzt werden. Denkbar ist die Nutzung von Steckdosenleisten mit Ein-/Ausschalter. „Besser sind ergonomisch schaltbare Steckdosenleisten mit Fußschalter“, sagt Energieexperte Norbert Endres von der Verbraucherzentrale Bayern. Noch besser seien „Master Slave Steckdosenleisten“, mit ihr ließen sich angeschlossene Geräte automatisch ein- und ausschalten, manuelles Ausschalten sei unnötig. „Geräte, die am Netz bleiben müssen, bleiben dran.“

Energiesparen: Glühbirnen sollten dringend ersetzt werden

Energiesparlampen einsetzen: Sie sind nicht mehr im Handel, in vielen Häusern und Wohnungen aber immer noch installiert: Alte Glühbirnen, die elektrische Energie vor allem in Wärme statt in Licht umsetzen. Endres rät dazu, LED-Leuchten einzusetzen beziehungsweise Halogen- und Glühleuchtmittel durch A+/A++LED zu ersetzen. „Überall dort, wo im Schnitt täglich länger als eine Stunde Licht leuchten soll.“

Wasserkocher statt Herdplatte: Um bis zu 1,5 Liter Wasser zum Kochen zu bringen, bleibt der Wasserkocher laut Endres die beste Alternative, um kleine Wassermengen schnell und energieeffizient zu erwärmen.

Sieben Grad reichen beim Kühlschrank

Kühlschrank herunterregeln: „Sieben Grad Celsius reichen vollkommen zum Kühlen, beim Gefriergerät minus 18 Grad“, sagt Endres. Im Kühlschrank messen lässt sich die Temperatur mit einem geeigneten Thermometer, das ins mittlere Fach gelegt wird. Eine tiefe Temperatur mache Lebensmittel nicht haltbarer, koste aber mehr Strom, sagt er Experte. Als Faustregel gilt: Je Grad Celsius steigt der Mehrverbrauch um fünf Prozent. „Zudem sollten Kühl- oder Gefriergeräte, die älter als 15 Jahre sind, gegen sparsame Geräte aus der höchsten Energieklasse mit angemessener Größe ersetzt werden.“ Unter angemessen versteht er: 50 Liter Nutzvolumen je Person – im Zwei-Personenhaushalt sollte also ein 150-Liter-Kühlschrank ausreichen.

Wäsche mit 30 statt mit 60 Grad waschen: „Heutige Waschmittel sind schon bei Temperaturen ab 28 Grad chemisch voll waschaktiv“, erklärt Endres. Insbesondere um die Maschine selbst zu reinigen, genüge in der Regel eine 60-Grad-Wäsche monatlich. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) weist aber darauf hin: Unterwäsche und Waschlappen sollten bei nicht weniger als 40 Grad gewaschen werden, für Spültücher und Geschirrtücher werden 60 Grad empfohlen. Auch bei Krankheiten und Pilzinfektionen sollte mit 60 Grad gewaschen werden.

Flusensieb leeren: Wäschetrockner verbrauchen weniger Strom, wenn ihr Flusensieb leer ist. Daher rät die HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung – bei den meisten Geräten das Sieb nach jedem Durchlauf zu reinigen.

Energiesparen: Zum Wäsche trocknen auf den Trockner verzichten

Wäscheleine statt Trockner: Aber ein Trockner ist gar nicht einmal immer zwingend nötig: Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) geht von einer Ersparnis von rund 150 Euro pro Jahr aus, wenn ein Vier-Personen-Haushalt die Hälfte der anfallenden Wäsche im Freien trocknet. Wer Wäsche in der Wohnung trocknet, sollte laut Endres darauf achten, dass regelmäßig gelüftet wird und die relative Luftfeuchte in der Wohnung zwischen 40 und 60 Prozent bleibt, was mit einem Hygrometer kontrolliert werden kann.

Besen statt Staubsauger: Wer nicht immer gleich zum Staubsauger greift, sondern gelegentlich den Besen nutzt, spart dadurch Strom – besonders bei alten Geräten.

Eco-Modus für die Spülmaschine: „Ein Spülgang im Programm Eco 50 Grad benötigt knapp eine Kilowattstunde Strom und das Programm Auto 55-65-Grad oft 1,5 Kilowattstunden oder mehr“, weiß Endres. Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät allerdings regelmäßig – am besten quartalsweise – mit einem Spülmaschinenreinigungsmittel leer und mit etwa 60 Grad gepflegt werden.

Gerät ans Warmwasser anschließen: Wenn zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sind, empfiehlt Endres, die Spülmaschine ans Warmwasser anzuschließen: Zum einen muss das Gerät vom Hersteller für den Warmwasserbetrieb bis 60 Grad freigegeben sein. Zum anderen sollte das Warmwasser im Haushalt effizient – das heißt nicht elektrisch – im besten Fall sogar solar erwärmt werden. „Das kann den Spülmaschinenverbrauch oft halbieren.“ - mit Material von dpa