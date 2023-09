Auf keinen Fall ans Handy oder Telefon gehen: Vorsicht bei diesen Nummern

Teilen

Betrugsversuche über das Telefon nehmen zu. Es gibt Nummern, bei denen Sie das Telefon nicht abnehmen sollten. Besonders ältere Menschen sind betroffen.

Berlin – Weder persönliche Kontakte, noch Telefonate, geschweige denn das Internet sind sicher vor Betrügern. Ob es sich um den Enkel-Trick, Fake-Shops, klickbare Links oder scheinbare Gewinnspiele handelt – die Methoden der Betrüger sind vielseitig. Hier finden Sie eine Liste von Telefonnummern, bei denen Sie besser nicht ans Telefon gehen sollten.

Telefon-Spam: Betrugsversuche vom Mobiltelefon nehmen stetig zu

Betrüger haben bereits bei zahlreichen Verbrauchern in Deutschland versucht, sie hereinzulegen. Dabei erfinden die Kriminellen ständig neue Betrugsmaschen. Früher zogen die Betrüger hauptsächlich von Tür zu Tür – das noch immer der Fall, Betrüger geben sich beispielsweise als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, um so ins Haus zu kommen. Auch die Betrugsversuche per Telefon nehmen ständig zu, berichtet der App-Betreiber Clever Dialer.

Betrugsversuche am Telefon nehmen immer weiter zu – vor allem ältere Mitmenschen sind ein beliebtes Ziel. (Symbolbild) © DPA/karl-Josef hildenbrand

In einer monatlichen Pressemitteilung teilt Clever Dialer die Telefonnummern mit, über die sich Verbraucher besonders häufig bei ihnen beschweren. Die Gründe für die Beschwerden sind vielfältig und reichen von angeblichen Versicherungsvertretern oder Stromanbietern, die einen Tarif verkaufen wollen, über Gewinnspiele bis hin zu Spam. Laut Clever Dialer werden zunehmend mobile Anschlüsse von Trickbetrügern genutzt. Der Großteil der betrügerischen Anrufe geht jedoch nach wie vor über das Festnetz (66,2 Prozent) ein.

Vorsicht am Telefon: Diese Nummern gehören zu Betrügern

Im Juli wurde eine Nummer aus Hamburg am häufigsten für Betrugsversuche genutzt. Diese ist im Ranking der „Top 10“-Spam-Telefonnummern vom August auf Rang zwei. Auch im August verteidigte eine Nummer aus Hamburg den ersten Platz unter den nervigsten Telefonnummern. Die Anrufer gaben an, dass es um die Energieversorgung gehe. Es scheint, als wäre das Thema Energie im August besonders beliebt gewesen, denn die Masche dominiert auch auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Neu waren eingehende Anrufe über Internet-Telefonie, der sogenannten „Voice Over IP“.

Die häufigsten Spam-Telefonnummern in der Übersicht (August), absteigend nach Häufigkeit. © Clever Dialer

So äußern sich Betroffene zu den Spam-Telefonnummern im März

Neben „Spam“ und „Gewinnspielen“ unterteilt Clever Dialer die Kategorien noch in „Kostenfallen“, „Inkasso“ und schlicht „unseriös“. Nutzer der Webseite haben bei der Meldung die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Einige dieser Kommentare veröffentlicht Clever Dialer monatlich:

040756748005 Festnetz aus Hamburg (unseriös): „Wollte Zählernummer und Kundennummer unseres Energieversorgers, um die Strompreisbremse zu aktivieren. Als er die Daten nicht bekam, sagte er, er wird jetzt eine Erhöhung an die Energieversorgung weiterleiten. FRECH!“

„Wollte Zählernummer und Kundennummer unseres Energieversorgers, um die Strompreisbremse zu aktivieren. Als er die Daten nicht bekam, sagte er, er wird jetzt eine Erhöhung an die Energieversorgung weiterleiten. FRECH!“ 040756748009 Festnetz aus Hamburg (unseriös): „Angeblicher Anruf wegen der Preisbremse und er wollte deswegen meine Zählernummer wissen. Ich habe dem guten Herrn mitgeteilt, dass ich an die Nummer nicht rankomme, da nur der Hausverwalter einen Schlüssel für den Raum hat und die Daten direkt an meinen Stromanbieter gehen. Er fing dann an, dass dies damit nichts zu tun habe u. ä. und ich habe ihm erneut gesagt, dass ich nicht an die Zählernummer käme. Da wurde er beleidigend mit dem Satz: „Ich sehe, Sie sind mir intellektuell unterlegen.“ und legte auf.“

„Angeblicher Anruf wegen der Preisbremse und er wollte deswegen meine Zählernummer wissen. Ich habe dem guten Herrn mitgeteilt, dass ich an die Nummer nicht rankomme, da nur der Hausverwalter einen Schlüssel für den Raum hat und die Daten direkt an meinen Stromanbieter gehen. Er fing dann an, dass dies damit nichts zu tun habe u. ä. und ich habe ihm erneut gesagt, dass ich nicht an die Zählernummer käme. Da wurde er beleidigend mit dem Satz: „Ich sehe, Sie sind mir intellektuell unterlegen.“ und legte auf.“ 015210923002 Mobilfunk aus Deutschland (Kostenfalle): „Habe angeblich Lotto gespielt und nicht gekündigt. Wollen Geld haben. Haben heute 4-mal angerufen. Nummer gesperrt.“

„Habe angeblich Lotto gespielt und nicht gekündigt. Wollen Geld haben. Haben heute 4-mal angerufen. Nummer gesperrt.“ +43720229535 Internet-Telefonie aus Österreich (Kostenfalle): „Diese Nummer hat die letzten Wochen schon mindestens 9-mal angerufen und dies auch zu unmöglichen Zeiten, z. B. heute am Sonntag um 13:25 Uhr oder abends gegen 21:00 Uhr. Angeblich bin ich Bestandskunde (bei welcher Firma?), habe im Dezember 2022 an einem Gewinnspiel teilgenommen und einen Gutschein über 2000,00 € gewonnen. Ich wurde aufgefordert, die Taste 1 zu drücken. Ich habe aufgelegt. Es ist eine automatische Frauenstimme, es wird keinerlei Identität preisgegeben.“

„Diese Nummer hat die letzten Wochen schon mindestens 9-mal angerufen und dies auch zu unmöglichen Zeiten, z. B. heute am Sonntag um 13:25 Uhr oder abends gegen 21:00 Uhr. Angeblich bin ich Bestandskunde (bei welcher Firma?), habe im Dezember 2022 an einem Gewinnspiel teilgenommen und einen Gutschein über 2000,00 € gewonnen. Ich wurde aufgefordert, die Taste 1 zu drücken. Ich habe aufgelegt. Es ist eine automatische Frauenstimme, es wird keinerlei Identität preisgegeben.“ 01623012865 Mobilfunk aus Deutschland (Kostenfalle): „Mal wieder eine ‚Sie haben 400,00 Euro Sofortgewinn‘-Masche, echt nervig. Hat nach höflichem Abbruch des Gesprächs direkt nochmal angerufen.“

„Mal wieder eine ‚Sie haben 400,00 Euro Sofortgewinn‘-Masche, echt nervig. Hat nach höflichem Abbruch des Gesprächs direkt nochmal angerufen.“ +441134900538 Festnetz aus Leeds, UK (Kostenfalle): „Sie wollten irgendwas wegen eines Gewinnspiels, ob ich dort noch weiterhin angemeldet bleiben möchte. Sie zählten meine Daten auf, Name, Geburtstag (welcher jedoch falsch war). Dann wollten sie eine PIN von mir, diese wusste ich nicht, also wollten sie meine IBAN... dann habe ich aufgelegt. Danach wollten sie mich wieder anrufen. Insgesamt rief mich diese Telefonnummer dreimal an innerhalb von ein paar Tagen.“

„Sie wollten irgendwas wegen eines Gewinnspiels, ob ich dort noch weiterhin angemeldet bleiben möchte. Sie zählten meine Daten auf, Name, Geburtstag (welcher jedoch falsch war). Dann wollten sie eine PIN von mir, diese wusste ich nicht, also wollten sie meine IBAN... dann habe ich aufgelegt. Danach wollten sie mich wieder anrufen. Insgesamt rief mich diese Telefonnummer dreimal an innerhalb von ein paar Tagen.“ 040299969990 Festnetz aus Hamburg (Kostenfalle): „Ich hätte vor 4 Monaten bei einer Onlinebestellung angeklickt, dass meine Daten an Drittanbieter weitergegeben werden dürften und ich mich deshalb bei einem Gewinnspiel beteiligt hätte. Er hätte heute die Aufgabe, mich nach 3 Monaten anzurufen, ob ich da wirklich 12 Monate dran teilnehmen möchte. Kostet monatlich 79,00 € und für 3 Monate wäre das ja besser als für 12 Monate. Als ich seine Kontaktdaten wollte, hat er aufgelegt.“

„Ich hätte vor 4 Monaten bei einer Onlinebestellung angeklickt, dass meine Daten an Drittanbieter weitergegeben werden dürften und ich mich deshalb bei einem Gewinnspiel beteiligt hätte. Er hätte heute die Aufgabe, mich nach 3 Monaten anzurufen, ob ich da wirklich 12 Monate dran teilnehmen möchte. Kostet monatlich 79,00 € und für 3 Monate wäre das ja besser als für 12 Monate. Als ich seine Kontaktdaten wollte, hat er aufgelegt.“ 040299992030 Festnetz aus Hamburg (Verkauf): „Irgendein Unternehmen, das die Absicht hat, einen Stromvergleich zu machen. Trotz Ansage, dass sie nicht mehr anzurufen brauchen, bereits sechs Mal innerhalb von zwei Tagen angerufen. Nummer ist sofort blockiert worden.“

„Irgendein Unternehmen, das die Absicht hat, einen Stromvergleich zu machen. Trotz Ansage, dass sie nicht mehr anzurufen brauchen, bereits sechs Mal innerhalb von zwei Tagen angerufen. Nummer ist sofort blockiert worden.“ 015223363960 Mobilfunk aus Deutschland (Kostenfalle): „Telefonvertrieb von einem Zeitschriften-Abo unter dem ‚Deckmantel einer gewonnenen Edeka-Verlosung. Mir wurden Preise in Höhe von 20.000,00 € angeboten. Im Nachgang sollte ich meine Kontodaten angeben und eine Zeitschrift (Sponsoringvertrag) abschließen.“

„Telefonvertrieb von einem Zeitschriften-Abo unter dem ‚Deckmantel einer gewonnenen Edeka-Verlosung. Mir wurden Preise in Höhe von 20.000,00 € angeboten. Im Nachgang sollte ich meine Kontodaten angeben und eine Zeitschrift (Sponsoringvertrag) abschließen.“ +4366475058960 Mobilfunk aus Österreich (Daueranrufe): „Sehr nervig. Bekomme täglich zwei bis vier Anrufe von denen – und das seit mehreren Monaten. Sind natürlich gesperrt, aber versuchen es immer wieder. Habe einmal mit denen gesprochen und gebeten, meine Nummer zu streichen - offensichtlich ohne Erfolg. Insgesamt sehr unseriös.“

Verbraucher, die von einer dieser Nummern angerufen werden, können sie an Clever Dialer melden, um andere Verbraucher zu warnen. Darüber hinaus empfehlen Verbraucherschützer, den Anrufer sofort zu blockieren. Spam-Anrufer können auch über ein Beschwerdeformular bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Verbraucher werden immer wieder dazu aufgefordert, auch ältere Mitmenschen über die Betrugsmaschen zu informieren. Dann haben es die Betrüger deutlich schwerer, ihre Opfer beispielsweise mit dem Mama-Trick auf WhatsApp hereinzulegen.

Die kriminellen Machenschaften am Telefon werden immer perfider. So können Betrüger mittels künstlicher Intelligenz Stimmen nachahmen, um ahnungslose Menschen um ihr Geld zu bringen.