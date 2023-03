Krankenkassenbeiträge bis zu 150 Euro höher: Was können Rentner jetzt tun?

Von: Stella Henrich

Die Krankenkassenbeiträge sind zum Jahreswechsel bei einigen Kassen gestiegen. Auch Rentner bekommen die höheren Beiträge jetzt zu spüren. Lohnt sich ein Wechsel?

Hamburg – Zum Jahreswechsel haben viele Krankenkassen ihre Beiträge erhöht. Viele gesetzlich Versicherte haben daher schon im Januar die höheren Beiträge zahlen müssen. Seit März* müssen nun auch etliche Rentner tiefer in die Tasche greifen. Bis zu 150 Euro mehr pro Jahr könnten Senioren nach Angaben von T-online drohen.

Angesichts weiterhin teurer Lebensmittelpreise und deftiger Energiekosten dürfte das manche älteren Menschen an die Schmerzgrenze ihrer Belastung bringen. Der Wechsel zu einer Krankenkasse mit einem niedrigeren Zusatzbeitrag ist die einzige Möglichkeit für Rentner, die Kosten zu senken.

Kassenbeiträge steigen deutlich: Welche Kosten Rentner erwartet

Welche Kassen ihre Beiträge angehoben haben, lässt sich auf dem Online-Vergleichsportal krankenkasseninfo.de einsehen. So hat beispielsweise die AOK Bayern ihren Zusatzbeitrag um 0,28 Prozentpunkte auf einen Beitragssatz von 1,58 Prozent erhöht. Die BAHN-BKK hat den Zusatzbeitrag auf 1,7 Prozent angepasst und die DAK Gesundheit erhöht laut Online-Portal von 1,5 Prozent auf 1,7 Prozent. Sobald eine Krankenkasse ihre Zusatzbeiträge erhöht, haben alle Versicherten ein Sonderkündigungsrecht, das ihnen erlaubt, die Kasse zu wechseln, erklären Verbraucherschützer vom Bundesverband Verbraucherschutz. Die Kündigungsfrist von zwei Monaten ist dabei immer einzuhalten.

Rentner aufgepasst: Ein Wechsel der Krankenkasse kann sich jetzt für viele Senioren lohnen. (Symbolbild) © Zoonar.com/stockfotos-mg/Imago

Viele Krankenkassen haben zum Jahreswechsel ihre Zusatzbeiträge erhöht Der allgemeine Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt für Rentnern deutschlandweit einheitlich 14,6 Prozent. Rentner tragen davon die Hälfte, also 7,3 Prozent – die andere Hälfte übernimmt die deutsche Rentenversicherung. Der Anteil der Rentner wird von der monatlichen Rentenzahlung automatisch abgezogen. Zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz legen die Krankenkassen einen sogenannten Zusatzbeitrag individuell fest. Auch an dem Zusatzbeitrag beteiligt sich die Rentenversicherung zur Hälfte. Zum Jahreswechsel 2023 haben viele Krankenkassen diesen Zusatzbeitrag angehoben – oftmals ist dieser jetzt 0,1 bis 0,5 Prozent höher als noch 2022. Ein Beispiel: Liegt der Zusatzbeitrag der Krankenkasse bei 1,6 Prozent, müssen Versicherte nun 0,8 Prozent davon selbst zahlen. Rentner müssen dazu noch den Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen. Dieser liegt 2023 bei 3,05 Prozent, beziehungsweise 3,40 Prozent für Kinderlose. Diesen Pflegeversicherungsbeitrag tragen Rentner allein. *Führen der Rentenversicherungsträger die Beiträge an die Krankenkasse ab, wirkt sich die Erhöhung des Zusatzbeitrags laut Verbraucherschützern erst mit einer zweimonatigen Verzögerung aus. Das gilt auch, wenn ein Beitrag sinkt.

Die größte Erhöhung des Krankenkassenbeitrags liegt bei 0,5 Prozentpunkten. Ruheständler mit einer Standardrente müssten in den alten Bundesländern innerhalb eines Jahres so bis zu 49 Euro höhere Abzüge für die Krankenversicherung in Kauf nehmen, in den neuen Bundesländern seien es bis zu 48 Euro. Außerdem würden auch Witwerrenten sowie Betriebsrenten oder eine Nebentätigkeit herangezogen. Rentner, deren Rente über dem Betrag von 4987,50 Euro liegt, „zahlen in den nächsten zwölf Monaten bis zu 150 Euro mehr Krankenkassenbeiträge“, berichtet T-online.

Höhere Krankenkassenbeiträge für Rentner: Vergleichsportale zum Vergleich nutzen

Bevor Senioren die Krankenkasse wechseln, sollten sie die Angebote prüfen. Das funktioniert zum Beispiel beim Online-Vergleichsportal Verivox oder Check24. Senioren sollten dabei allerdings die Berufsgruppe auf „Rentner“ umstellen und erhalten nach ein paar persönlichen Eingaben eine Liste mit Kassen im Vergleich.

Wer einen Wechsel zu einer günstigeren Krankenkasse anstrebt, sollte aber auch das Leistungsangebot der jeweiligen gesetzlichen Gesundheitskasse mit Tarifdetails und Leistungsangebot zuvor nochmals eingehend vergleichen. So kann ein Zuschuss zum Hörgerät oder zu einer Brille oder eine Zahnersatzleistung über den Festzuschuss hinaus den Ausschlag geben. Durch einen Kassenwechsel könnten Rentner laut einem Bericht von Verivox bis zu 88 Euro jährlich sparen, berichtet T-online.