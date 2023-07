Diese Krankheiten können zu Behinderungsgrad 30 führen

Von: Michelle Mantey

Einen Grad der Behinderung von 30 kann bereits durch leichte bis mittlere Beeinträchtigungen anerkannt werden. Dabei muss die Krankheit nicht immer körperlich sein.

Frankfurt – Menschen mit krankheitsbedingten Beeinträchtigungen im Alltag wissen oft gar nicht, dass sie einen Grad der Behinderung (GdB) beantragen können. Oft sind sie mit hohen Ausgaben belastet und benötigen in einigen Lebensbereichen Unterstützung. Dabei kann schon ein Grad der Behinderung von 30 einige Vorteile mit sich bringen, wie Lohnzuschüsse, Kündigungsschutz oder besonders Hilfsmittel am Arbeitsplatz. Doch mit welchen Erkrankungen ist eine Beantragung überhaupt möglich?

Grundsätzlich kann ein Grad der Behinderung beantragt werden, wenn körperliche, seelische, geistige oder Beeinträchtigungen vorliegen, die dazu führen, dass erkrankte Personen mindestens sechs Monate nicht vollständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Häufig sind Menschen mit chronischen Erkrankungen von diesen Beeinträchtigungen betroffen.

Behinderungsgrad von 30 ist mit diesen Diagnosen möglich

So veröffentlicht das Institut in Karlsruhe eine Liste der Erkrankungen, mit denen eine Einstufung in den Grad der Behinderung von 30 möglich ist. Vor allem Rheumatiker können bei leichten Auswirkungen einen Behinderungsgrad erreichen. Das Gleiche gilt für Menschen mit Muskelerkrankungen oder mittleren bis schweren Beeinträchtigung durch Erkrankung der Wirbelsäule, beispielsweise durch Verformung.

Grundsätzlich werden die Erkrankungen für die Einstufung laut dem Verband der Ersatzkassen (VdEK) nach 17 Oberkategorien eingeteilt. Diese betreffen Erkrankungen aller menschlichen Organe, sowie dem Blut, Stoffwechsel und Immunsystem. Um einen Grad der Behinderung von 30 zu genehmigt zu bekommen, muss die Beeinträchtigung als nicht zwingend den Bewegungsapparat betreffen, sondern auch innere Organe, wie:

Speiseröhre : Erkrankung oder Verletzung der Speiseröhre mit stark beeinträchtigter Nahrungsaufnahme

: Erkrankung oder Verletzung der Speiseröhre mit stark beeinträchtigter Nahrungsaufnahme Lunge : starke chronische Bronchitis

: starke chronische Bronchitis Magen : Chronische Geschwüre im Magen und dem Zwölffingerdarm, die den Ernährungszustand beeinträchtigen, Magenentfernung ohne weiter Auswirkungen auf den Ernährungszustand

: Chronische Geschwüre im Magen und dem Zwölffingerdarm, die den Ernährungszustand beeinträchtigen, Magenentfernung ohne weiter Auswirkungen auf den Ernährungszustand Darm : chronische Darmstörung und Colitis ulcerosa (Entzüdung des Dickdarms) mit andauernden Auswirkungen oder einer Bewegungsstörung des Darms, mit leichten Entwicklungsstörungen, Fisteln nahe dem After

: chronische Darmstörung und Colitis ulcerosa (Entzüdung des Dickdarms) mit andauernden Auswirkungen oder einer Bewegungsstörung des Darms, mit leichten Entwicklungsstörungen, Fisteln nahe dem After Leber : Inaktive Leberzirrhose

: Inaktive Leberzirrhose Galle : Gallenwegs- oder Gallenblasenerkrankungen mit regelmäßig auftretenden Koliken sowie Entzündungen

: Gallenwegs- oder Gallenblasenerkrankungen mit regelmäßig auftretenden Koliken sowie Entzündungen Bauchspeicheldrüse : Chronische Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse mit wenigen bis mittleren Beschwerden

: Chronische Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse mit wenigen bis mittleren Beschwerden Brüche : Großer Zwerchfellbruch, angeborenen Bauchwanddefekt mit Auswirkungen auf Bauchorgane

Grad der Behinderung von 30 durch Herz-Kreislauf und psychische Erkrankungen

Zudem kann eine chronische Hepatitis mit einer bereits geringen Entzündung zu einem Behinderungsgrad von 30 führen, sowie einstellbarer Diabetes und Fettstoffwechselerkrankungen, bei denen regelmäßige Kontrollen der LDL-Werte notwendig sind. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen können für die Betroffenen das Alltagsleben erheblich einschränken. Ein Grad von 30 kann bei einer Beeinträchtige bei mittlerer Belastung durch einen Herzklappenfehler oder anderen Herzerkrankungen beantragt werden.

Eine psychische Erkrankung, wie Depressionen oder eine Phobie, kann sich ebenfalls auf den Grad der Behinderung auswirken. Ob es tatsächlich zu dieser Einstufung kommt, muss jedoch das zuständige Versorgungsamt klären. Laut einfach.teilhaben.de müssen ihnen alle Arztbefunde, Nachweise über Krankenhausaufenthalte oder Laborberichte vorgelegt werden.

Es kann hierbei auch zu einer rückwirkenden Feststellung kommen. Der Ausweis ist dann je nach Erkrankung auf bis zu fünf Jahre befristet. Wird ein Grad der Behinderung von 20 festgestellt, so kann man trotzdem mit Steuervorteilen rechnen. (mima)