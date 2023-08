Berufsunfähigkeit: Diese Krankheiten werden von Versicherungen oft akzeptiert

Berufsunfähigkeitsversicherung hört sich zunächst vielversprechend an und man glaubt, im Falle einer Berufsunfähigkeit Geld von denen zu sehen, oder auch noch zu bekommen.

Weit gefehlt, erst ab einem Grad der Behinderung von 50% denkt man darüber nach Geld fließen zu lassen.

Dieser Grad der Behinderung muss erst durch Ärzte die als Gutachter von der Versicherung anerkannt und zugelassen sind, festgestellt werden.

Da kann es durchaus vorkommen, dass 5 Gutachter zum Ergebnis von 50% kommen und der 6. von 25%, also wird dessen Gutachten anerkannt, die anderen 5 nicht.

Somit kann sich jeder ausmalen wie hoch die Chancen sind Geld von der Versicherung zu sehen.

Für mich als einer der dieses Prozedere durchlaufen hat, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung das

unsinnigste was man im Leben abschließen kann.

Selbst wenn man beim begutachtenden Arzt auf den Brustwarzen ankommt, ist das unter Umständen kein Behinderungsgrad von 50%.

So kann es ohne Wenn und Aber nach einem Motorradunfall vorkommen das der Diskus in den Handgelenken zerstört wurde, der Nerv in der Elle Schmerzen bereitet und von der Versicherung eine Arthrose diagnostiziert wird, die man seit seiner Geburt in sich trägt.

Also kein Versicherungsfall darstellt.

Wisst ihr jetzt wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abläuft?

Nicht umsonst haben die Sozialgerichte derart viel zu tun, dass eine Verhandlung bis zu 10 Jahre dauern kann.