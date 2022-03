Krieg in der Ukraine: Notfallvorrat richtig anlegen – die Checkliste

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz rät allen Menschen, einen Notfallvorrat für zehn Tage im Haus zu haben. © Jochen Tack/Imago

Ein Notvorrat an Lebensmitteln empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für 10 Tage – nicht alle Produkte eignen sich dafür.

Bonn – Der Krieg in der Ukraine ist längst auch in Deutschland spürbar. Explodierende Energie- und Spritpreise und Lieferengpässe sind Auswirkungen, die Verbraucher aktuell bemerken. Experten glauben, dass der Gipfel des Eisbergs aber noch nicht erreicht ist – im Gegenteil: Die steigenden Preise für Öl und andere Rohstoffe belasten zunehmend auch die Wirtschaft, zu der auch die Logistik gehört. In der aktuellen Situation, aber auch grundsätzlich immer zur Absicherung, empfiehlt sich ein Notfallvorrat.

BW24* gibt anhand einer Checkliste Tipps für einen guten Notfallvorrat

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät, Lebensmittel und Getränke für etwa 10 Tage zu lagern. Dabei ist es wichtig, ein paar wichtige Tipps zu beachten, denn: Nicht alle Produkte eignen sich für die Notreserve. Dinge, die zum Beispiel in die Kühltruhe müssen, können schnell verderben, sollte einmal der Strom im Katastrophenfall ausfallen. Zudem sollen Allergien und Unverträglichkeiten der Haushaltsangehörigen berücksichtigt werden. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.