Vorwürfe gegen Aldi – beliebte Schokolade besser nicht kaufen

Von: Regina Wolf

Aldi-Kunden, die regelmäßig Schokolade kaufen, sollten sich ihre Tafeln aktuell genau ansehen. Verbraucherschützer warnen vor Abzocke.

Dortmund – „Wie Aldi seine Kunden durch den Kakao zieht“, betitelt die Verbraucherzentrale Hamburg ihre aktuelle Meldung, in der sie dem Discounter Preisverschleierung vorwirft. Grund des Ärgers: Eine beliebte Schokolade einer Aldi Eigenmarke ist teurer geworden – und zwar offenbar so, dass Kunden es nicht merken sollen.

Vorwürfe gegen Aldi: Verbraucherschützer warnen vor günstigem Produkt

Die Vorwürfe, die die Verbraucherzentrale gegen den Discounter-Riesen erhebt, sind nicht ohne. So wird kritisiert, dass Aldi Nord „alle Register“ ziehe, um Kunden „hinters Licht zu führen“.

Den Stein ins Rollen gebracht hätten etliche Verbraucher-Beschwerden, die bei der Zentrale eingegangen seien, erklären die Verbraucherschützer.

Konkret wird Folgendes beanstandet: Bei den betroffenen Schokoladen-Tafeln sind die Füllmenge reduziert worden, die Verpackungen sind aber zugleich um ganze 4,5 Zentimeter länger geworden. Möglich ist das offenbar dadurch, dass die Tafeln nun dünner sind.

Aldi-Schokolade – Verbraucherschützer kritisieren versteckte Preiserhöhung

Die Verbraucherschützer sehen hier eine regelrechte „Verschleierungstaktik“, wie RUHR24 berichtet. Denn der Discounter habe sich einiger weiterer Tricksereien bedient:

So seien nun fünf Täfelchen in der Packung – und nicht mehr vier wie zuvor. Jedes Täfelchen wiege aber nur noch 30 Gramm statt der bisherigen 46 Gramm.

Der Preis der Tafeln wurde zudem von 1,59 Euro auf 1,49 Euro gesenkt. Da die Füllmenge aber ja reduziert wurde, läge hier tatsächlich keine Preissenkung, sondern eine versteckte Preiserhöhung um 15 Prozent vor.

Aktuell verkaufe Aldi Nord die Restbestände der alten Tafeln mit mehr Inhalt außerdem für einen erhöhten Preis von 1,89 Euro (statt zuvor 1,59 Euro). Vergleiche man nun den neuen Preis beider Tafel-Varianten, sei die Preiserhöhung gar nicht mehr zu erkennen.

Aldi-Schokolade der Marke Moser Roth – für die Verbraucherzentrale die „Mogelpackung des Monats“ © Verbraucherzentrale Hamburg

Versteckte Preiserhöhung bei Aldi? Diese Schokolade wird kritisiert

Bemängelt werden die folgenden Produkte:

Chocolat Amandes Edel Marzipan Vollmilch (alt: 184 Gramm; neu: 150 Gramm)

Chocolat Amandes Edel Marzipan Zartbitter (alt: 184 Gramm; neu: 150 Gramm)

Chocolat Amandes Edel Marzipan Mozart (alt: 168 Gramm; neu: 150 Gramm)

Die Verbraucherzentrale Hamburg erklärt weiter, dass vor einiger Zeit sogar noch 230 Gramm in den betroffenen Tafeln enthalten gewesen seien. Der Discounter hat demnach offenbar zum zweiten Mal bei diesem Produkt den Inhalt reduziert (News zu Supermärkten und Discountern auf RUHR24).

Aldi-Produkt in der Kritik – Schokolade erhält Negativpreis

Zugleich – so der Vorwurf – sei sogar die Qualität der Schokolade schlechter geworden. So sei in den neuen Rezepturen weniger Marzipan und Nougatfüllung enthalten als zuvor.

Die Verbraucherschützer verleihen der beliebten Aldi-Schokolade daher den Negativ-Preis „Mogelpackung des Monats“. Dieser Titel wird von der Verbraucherzentrale Hamburg seit Langem verliehen, um besonders dreiste Verbraucherfallen und versteckte Preiserhöhungen bei Produkten abzustrafen. Neben solchen Mogelpackungen sorgen derzeit übrigens auch Pestizide in Erdbeeren für Verärgerung bei Supermarkt-Kunden.

Schummel-Vorwürfe gegen Aldi – Discounter nimmt Stellung

Aldi hat zu den Anschuldigungen der Verbraucherzentrale Hamburg mittlerweile Stellung bezogen. Aus „produktionstechnischen Gründen“ seien die Packungsformate „harmonisiert“ worden, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Ebenso seien auch die Füllmengen auf 150 Gramm vereinheitlicht worden.

Von einer versteckten Preiserhöhung könne außerdem nicht gesprochen werden, da die Verkaufspreise im gesamten Schokoladen-Segment zuletzt gestiegen seien. Der Preis der Restbestände sei dem lediglich angepasst worden. Die Verbraucherzentrale kontert, dass es sich bei den in der Stellungnahme dargelegten Punkten um „Ausreden“ handele.