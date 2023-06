Kult-Discounter in Stuttgarter Innenstadt geschlossen – „Die Erinnerung können sie mir nicht nehmen“

Von: Nadja Pohr

Von außen deutet inzwischen nichts mehr auf den kultigen Netto-Discounter am Rotebühlplatz hin. Die Ladenfläche am CityPlaza ist komplett leergeräumt. © BW24/Nadja Pohr

Ein Discounter in Stuttgart hatte einen ganz besonderen Charme und war stadtbekannt – zudem war der Laden gut besucht. Nun hat die Filiale geschlossen.

Stuttgart - In Stuttgart gibt es viele Supermärkte und Discounter, doch kaum ein Laden genießt einen solchen Kult-Faktor wie die Netto-Filiale am Rotebühlplatz in der Innenstadt. Direkt an der Bahnhaltestelle Stadtmitte und unterhalb des Breuningers am CityPlaza hatte die Filiale eigentlich eine gute Lage – doch das war Fluch und Segen zugleich.

Größe, Auswahl und Sauberkeit des Discounters ließen zwar zu wünschen übrig, dennoch war der Laden stets gut besucht. Alle Gesellschaftsschichten trafen dort aufeinander. Diese Zeiten sind nun allerdings vorbei.

Kult-Netto in Stuttgarter Innenstadt geschlossen – Mietvertrag ausgelaufen

Ende Mai kam Bewegung in die Netto-Filiale am Rotebühlplatz: Die Räumlichkeiten wurden komplett leer geräumt. Tage später war auch die Leuchttafel am Eingang des Discounters verschwunden. Inzwischen deutet an dem Standort nichts mehr auf den Netto hin. Ob der Laden lediglich umgebaut oder gar dauerhaft geschlossen bleibt, war lange unklar. Netto Marken-Discount bestätigte nun auf Anfrage von BW24, dass die Kult-Filiale in Stuttgart tatsächlich dauerhaft geschlossen wurde.

Der Mietvertrag der Ladenfläche im CityPlaza Stuttgart sei ausgelaufen, erklärt die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Christina Stylianou. Die Mitarbeiter der Netto-Filiale am Rotebühlplatz seien nun in den umliegenden Netto-Filialen in Stuttgart beschäftigt. Ob der Discounter einen Laden an einem anderen Standort in der Stadtmitte eröffnen wird, ist noch unklar. Interesse würde aber bestehen, sagte die Sprecherin.

Stuttgarter trauern um Kult-Discounter: „Dieser Netto ist einer meiner ersten Stuttgart-Erinnerungen“

Die Reaktionen im Netz machen deutlich, dass der Discounter – trotz oder gerade wegen seines schlechten Rufs – zu einem Kultladen in Stuttgart wurde. „Die Erinnerung, wie wir damals dort mit 16 den 4-Euro-Wodka und die 35-Cent-Cola gekauft haben, können sie mir aber nicht nehmen“, schreibt ein User nostalgisch. „Neben dem Österreichischen Platz ist dieser Netto eine meiner ersten Stuttgart-Erinnerungen“, kommentiert auch ein weiterer enttäuscht.

Der Laden, sei das „nächste Opfer fehlender Parkplätze“ geworden, vermutet ein Nutzer. „Hoffentlich folgt zumindest was Supermarkt-mäßiges. Die Lage war schon nicht ungeschickt“, kommentiert ein anderer. Ob es eine Filiale von Lidl, Rewe oder etwa Aldi sein wird, bliebt abzuwarten. An den unvergleichlichen „Charme“ des Netto-Markts am Rotebühlplatz wird ein neuer Supermarkt oder Discounter wohl so schnell nicht kommen.