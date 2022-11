Kundin bemerkt lustigen Zufall auf Penny-Kassenband: „Love Story in the making“

Für nur einen einzigen Artikel extra zum Supermarkt oder Discounter? Eine Penny-Kundin wunderte sich kürzlich über einen kuriosen Anblick am Kasssenband.

München – So gut wie jeder kennt diese Situation. Man möchte sich etwas zu Essen zubereiten, doch für das gewünschte Gericht fehlt eine Zutat. Für den Einkauf eines einzelnen Artikels extra zum Supermarkt zu müssen, ist in den meisten Fällen mühsam und umständlich. Noch schlimmer wird es, wenn der eigene Einkauf ein kurioses Bild liefert und sogar fotografiert wird. Genau das passierte nun einem Penny-Kunden.

Penny: Kundin bemerkt ungewöhnliches Kassenband – für eine Tomate in den Discounter?

Auf der Plattform Reddit teilen täglich tausende Nutzer Fotos, auch von ungewöhnlichen Alltagssituationen. Eine solche trug sich kürzlich in einer Penny-Filiale in Deutschland zu, wie ein Foto im Kanal „Mildlyinteresting“ beweist. So postete die Nutzerin mit dem Nutzernamen „AFrozenRose“ ein Foto eines Kassenbands beim Lebensmittel-Discounter, der gleich zwei ungewöhnliche Einkäufe zeigte.

Neben ihrem eigenen normalen Einkauf bestehend aus zwei Packungen Frühstückszerealien, einer Packung Haribo, Milch, Gemüsebrühe und Müllbeuteln, waren auch die Besorgungen der zwei Kunden vor ihr zu sehen. Die Person direkt vor der Nutzerin legte nur eine einzelne Tomate auf das Kassenband, die Person davor lediglich einer Packung Nudeln. Die magere Ausbeute der beiden Penny-Kunden sorgte jedenfalls für eine satte Resonanz.

Penny-Kundin geht mit Foto von Kassenband viral – User haben eine romantische Theorie

Denn mehr als 1.600 Kommentare sammelten sich innerhalb von fünf Tagen unter dem Schnappschuss an. Die Reaktionen sind durchaus gemischt, auch wenn sich viele Menschen mit den Minimalisten vom Kassenband solidarisieren. „Der Typ hat wahrscheinlich ein Rezept gemacht und vergessen, dass er eine Tomate braucht“, schreibt ein Nutzer, ein weiterer meint: „Das war ich gestern, aber mit einer Zwiebel“. Ein anderer nimmt sich den Tomaten-Kunden zum Vorbild und merkt an: „Hervorragende Kaufdisziplin. Ich würde am Ende einen halben Wagen haben, selbst wenn ich nur eine Tomate bräuchte. Ich muss mehr wie dieser Typ sein“.

Ein anderer User spinnt die Geschichte weiter und kommentiert: „Er und die Person, die das einzelne Nudelpaket kauft, sollten Freunde werden oder zumindest zusammen zu Abend essen“, woraufhin die Urheberin des Bilds meint: „Love Story in the making“. Ob sich die beiden Ein-Artikel-Kunden kennen, ist jedoch recht unwahrscheinlich, auch wenn das Internet in diesem Fall wieder um eine kuriose Geschichte reicher wäre. Erst kürzlich teilte ein Kunde etwa einen Lifehack für das Kassenband, ein anderer rechnete nach zehn Jahren mit seinem Penny-Discounter ab. (tz)