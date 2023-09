Tchibo stellt Angebot nach 25 Jahren ein – was das jetzt für Kunden bedeutet

Von: Simon Stock

Bei Tchibo gibt es fast alles – von Kaffee bis hin zu Möbeln. Ein Angebot stellt der Handelskonzern nach gut 25 Jahren allerdings bald ein.

Hamm - Bei Tchibo gibt es so gut wie alles. Kaffee natürlich, aber auch Socken, Wecker, Yogamatten, Haushaltsgeräte, Möbel und vieles, vieles mehr. Eines wird der Handelskonzern und Kaffeeröster aus Hamburg künftig allerdings nicht mehr anbieten: Reisen, berichtet wa.de.

Unternehmen Tchibo GmbH Gründung 1949 in Hamburg Umsatz 3,25 Milliarden Euro (2022)

Tchibo stellt Angebot nach 25 Jahren ein: Kein Verkauf von Reisen mehr

Was darf es sein? Die Genussreise nach Armenien und Georgien, der Wein-Urlaub in der Toskana, oder soll es lieber in die Steiermark, nach Südtirol oder Sylt gehen? Oder reicht der einfache Wellness-Trip nach Oberfranken? Das aktuelle Angebot auf „Tchibo Reisen“ ist bunt. Noch. Doch schon Ende Oktober wird Tchibo den Verkauf von Reisen komplett einstellen – nach gut 25 Jahren. Es ist nicht erste Veränderung: 2022 stellte Tchibo eine bekannte Kaffeemarke ein.

Tchibo reagiert mit diesem drastischen Schritt, der auch Entlassungen zur Folge haben wird, auf die schwachen Umsätze außerhalb des Kaffee-Geschäfts. Das Unternehmen sieht in der Reisesparte nicht genug Wachstumspotenzial. Das Aus für die gesamte Reisesparte kommt nicht aus dem luftleeren Raum: Bereits Mitte 2021 beendete Tchibo den Verkauf von Hochsee-Kreuzfahrten.

Tchibo: Kunden, die Reise gebucht haben, müssen sich keine Sorgen machen

Kunden, die über Tchibo eine Reise gebucht haben, müssen sich allerdings keine Sorgen machen. „Alle über uns vermittelten Reisen werden durch unsere Veranstalter-Partner durchgeführt“, teilte Tchibo mit, das seit 1997 Reisen verkaufte. Apropos Reise: Verbraucherschützer warnen vor einer neuen Kostenfalle auf Mallorca.

Außerhalb des florierenden Geschäfts mit dem Kaffee hat Tchibo schon länger mit Problemen zu kämpfen. Erst vor kurzem verkündete der Hamburger Handelskonzern einen Verlust von 167 Millionen Euro – es war das schlechteste Jahr in der über 70-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Die Sortimente mit Kleidung, Schmuck und anderem tragen nicht mehr wie gewohnt zum Erfolg des Unternehmens bei. Mitte des Jahres wurde bekannt, dass Tchibo 300 Stellen streichen will. Ein Teil davon entfällt sicher auf das Ende des Reise-Verkaufs.