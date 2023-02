Insekten in Lebensmitteln und Pflegeprodukten enthalten – Auch Läuse und Raupen erlaubt

Von: Stella Henrich

Teilen

Die Nutzung von Insekten in der Lebensmittelherstellung ist zwar nichts Neues, doch viele Verbraucher wissen nicht, in welchen Produkten die kleinen Krabbeltierchen eigentlich schon stecken. Wissen Sie es?

München - Gleich zwei neue EU-Verordnungen sorgten Anfang des Jahres bei vielen Verbrauchern für Verwirrung und auch für Verärgerung. Bei einigen Kunden bayerischer Bäckereien löste die Neuerung sogar Empörung aus. Seit Januar dürfen die gemeine Hausgrille und der gewöhnliche Getreideschimmelkäfer - auch Buffalowurm genannt - in Lebensmitteln verarbeitet werden. Demnach sollen die Hausgrille und der Getreideschimmelkäfer in meist pulverisierter Form unter die anderen Zutaten gemischt werden dürfen. Aber auch gefroren, getrocknet sowie die pastenartige Verarbeitung dieser Insekten hat die EU ab sofort den Herstellern von Lebensmitteln gestattet.

In welchen Produkten wie Suppen, Pizzen und Keksen sich der Käfer und die Grille befinden können, erfahren Sie hier bei uns.

Das schmeckt nicht allen: Der Burger aus Mehlwürmern. Auch Kosmetika enthalten inzwischen viele tierischen Zusatzstoffe, die aus Insekten gewonnen werden. © Ton Koene/imago

Insekten in Lebensmitteln und Kosmetika: Käferlarven im Burger, die profane Schildlaus im Lippenstift und Lidschatten

Für viele Verbraucher dürfte die Vorstellung nicht angenehm sein, dass sich diese Krabbeltiere als tierische Zutat in ihrem Brot, den Nudeln in der Kantine oder auch der Schokolade zum Frühstück befinden können. Dabei gelten sie jetzt schon als wichtige Proteinquelle. Laut der Weltgesundheitsorganisation gibt es rund 2.000 essbare Würmer und Insekten. Sie spielen eine immer größere Rolle, um den Eiweißbedarf der Weltbevölkerung zu decken. Auch der Insekten-Burger aus Brüssel ist daher im Grunde nicht wirklich neu. Ihn gab es dort schon vor rund acht Jahren auf den Tellern von Freunden der Käferlarven.

Auch in der Kosmetikbranche kommen Insekten schon seit längerem zum Einsatz. In Make-up- und Körperpflegeprodukten bei Drogerieketten wie dm oder Rossmann seien Insekten längst ein großer Bestandteil, berichtet derwesten.de. Auch wenn dies in der Zutatenliste nicht ganz klar ersichtlich sei, so die Kritik des Online-Portals. So verbirgt sich hinter dem Begriff CI 75470 beispielsweise das Insekt „die Schildlaus“. Ihr roter Farbstoff findet sich in Lippenstiften, Rouge und zahlreichen Nagellaken.

Roter Farbstoff aus der Schildlaus gewonnen C.I. 75470 ist ein natürlicher, roter, kosmetischer Farbstoff (C.I. = Akronym für Color-Index-Nummer für jeden Farbstoff, welcher in der Kosmetik verwendet wird), er wird aus der Koschenille, der weiblichen Schildlaus gewonnen. Der Farbstoff heißt Karmin. Um ihn zu gewinnen, werden Schildläuse getrocknet, gemahlen und anschließend chemisch weiterverarbeitet.

Insekten in Lebensmitteln und Kosmetika: Die Seidenraupe hilft bei trockenem Haar

Die Liste der tierischen Zusatzstoffe in Kosmetika geht weiter. Die Seidenraupe steckt in Shampoos und Cremes, die gern von einigen Herstellern mit „Seidenproteinen“ beworben werden. Ihre Ausscheidungen sollen demzufolge bei trockener Haut und trockenen Haaren besonders pflegend sein.

Äpfel und Schokoladenkugeln beispielsweise werden mit den Ausscheidungen von Lackschildläusen überzogen und verleihen ihnen einen hübschen Glanz. Aber auch Kaugummis, Nüsse und Kaffeebohnen verdanken ihre schillernde Optik oft einer kleinen Lackschildlaus. Verbraucher finden den Inhaltsstoff Schellack übrigens auf der Zutatenliste unter dem Code E904. Eine Übersicht über die wichtigsten Zusatzstoffe in Lebensmitteln und Kosmetika gibt es auf der Webseite des Museums für Zusatzstoffe. Die Tierschutzorganisation PETA kritisiert allerdings, dass auch jede Menge lebende Läuse bei der Herstellung von Produkten verarbeitet werden.

Dschungelcamp 2023: Die lustigsten Tweets zu IBES Fotostrecke ansehen

Welche Stoffe sich Verbraucher besser nicht auf die Haut schmieren, untersuchen regelmäßig Verbraucherschützer. In einem Test zur Hautpflege kommen dabei drei Produkte mit synthetischen Fetten und Duftstoffen bei Öko-Test mehr als dürftig weg. Denn diese gäben bloß oberflächlich ein gutes Hautgefühl. Doch ob Verbraucher deshalb künftig anstatt dessen - bewusst - auf Insekten-Kosmetik zurückgreifen, wird sich zeigen. Alternativ gibt es ja auch noch vegane Lebensmittelprodukte und vegane Kosmetika - ganz ohne tierische Inhaltsstoffe.