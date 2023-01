Von: Robin Dittrich

Im Jahr 2023 werden Millionen Eltern in Deutschland durch Kindergeld unterstützt. Das Kindergeld wird sogar erhöht – wann sind die Auszahlungstermine?

Hamburg – Kindergeld soll Kindern ein unbeschwertes Leben in Deutschland ermöglichen. Eltern werden damit zumindest unterstützt, um die durch ihren Nachwuchs entstehenden Kosten teilweise auszugleichen. Die Auszahlung von Kindergeld folgt dabei festen Regeln. Hier sind die Kindergeld-Auszahlungstermine für das Jahr 2023.

Viele Eltern in Deutschland konnten den Start des Jahres 2023 kaum erwarten. Denn: Ab dem 1. Januar 2023 wurde das Kindergeld erhöht. 2022 erhielten Eltern noch 219 Euro für das erste Kind, seit Jahresanfang sind es 250 Euro pro Kind. Der Antrag für Kindergeld kann mittlerweile kinderleicht online ausgefüllt werden. Die Auszahlungstermine für Kindergeld richten sich dabei auch 2023 nach der Kindergeldnummer. Je nachdem, wie die Endziffer Ihres Kindes lautet, kommt die Auszahlung des Kindergeldes zu Beginn oder am Ende eines Monats. Hier die Übersicht der Auszahlungstermine vom Kindergeld im Jahr 2023.

