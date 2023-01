Langsames Internet? Wenn der Nachbar heimlich mitsurft

Von: Stella Henrich

Ist Ihr WLAN-Empfang in der Wohnung oder im Haus schlecht? Bei dem einen liegt es vielleicht an den vielen Geräten, die im Heimnetzwerk mitlaufen. Bei den anderen surft der Nachbar mit. So finden Sie es heraus.

München ‒ Hand aufs Herz - haben Sie eigentlich noch den Überblick über die Geräte, die alle mit Ihrem WLAN-Router zu Hause verbunden sind? Ob Smartphones, Handys, Computer, Laptops, E-Book-Reader, Smarttechnik für die Außenbeleuchtung oder das Herunterlassen von Rollläden, selbst die heimische Überwachungskamera lässt sich darüber spielend leicht verbinden und vom entfernten Urlaubsort steuern. Schnell kann ein Nutzer dabei schon mal den Überblick über sämtliche Geräte im heimischen Netzwerk verlieren.

Doch gehören alle Geräte auch wirklich zu Ihnen? Denn es könne durchaus vorkommen, dass Fremde oder auch Nachbarn das eigene WLAN mitbenutzen, berichtet das Online-Portal Techbook. Im besten Fall führt ein unbefugter Zugriff dazu, dass die Internetverbindung langsamer wird. Was viele allerdings oft nicht wissen, auch Daten, die Sie über das eigene Netzwerk verschicken, könnten so mitgelesen werden. Schlimmer wird es noch, wenn strafbare Daten wie beispielsweise pornografische Bilder von Minderjährigen über Ihre Netzwerkverbindung getauscht werden.

So behalten Sie die Übersicht, wer sich in Ihrem Netzwerk rumtreibt:

Internet langsam? Prüfen Sie Ihr heimisches Netzwerk auf heimliche Mitsurfer. © IMAGO

Überwachen Sie die Verbindung per Router!

Checken Sie die WLAN-Verbindung mit geeigneter Software!

Scheißen Sie Unbefugte aus dem WLAN-Netzwerk raus und ändern Sie Ihr Passwort!

Unbefugte im heimischen Netzwerk: Einfach mal im Router nachgucken oder WLAN mit Software checken

Bei den meisten Telekom-Routern können Internet-Nutzer im Grunde ganz einfach herausfinden, wer sich im eigenen Netzwerk befindet. Dazu ruft man die Router-Konfiguration auf und wählen den Menüpunkt „Netzwerk“ aus. Danach klickt man im Untermenü „NAT & Portregeln“ (Bezeichnung kann je nach Router variieren) auf die Liste mit allen eingetragenen Geräten. Wer wissen will, welches Gerät sich hinter einer angezeigten Zahlenkolonne befindet, schaltet am besten ein Gerät nach dem anderen aus, um es auf diese Weise zu identifizieren. Sie sollten danach jedem Gerät einen Namen geben, um es künftig direkt zu erkennen. Wenn Sie bei dieser Überprüfung ein unbekanntes Gerät in Ihrem WLAN-Netzwerk entdecken, schmeißen Sie den Übeltäter und die Übertäterin sofort raus und sperren ihn. Außerdem sollten Sie Ihre Zugangsdaten zum Router umgehend ändern. Anders verhält es sich natürlich, wenn Sie ihr WLAN-Netzwerk anderen als Hotspot anbieten.

Alternativ können Nutzer auch mit einer Netzwerkscanner-APP das eigene WLAN-Netzwerk auf Unbefugte kontrollieren. Diese Software gibt es meist kostenlos für Android- und Apple-Modelle. Bei der Suche im Internet finden sich über 100 Top-Netzwerkscanner. Eine davon ist beispielsweise Fing. Sie beantwortet Fragen wie: wer surft auf meinem WLAN, stiehlt jemand mein WLAN und Breitband-Internet, wurde ich gehackt, ist mein Netzwerk sicher, gibt es versteckte Kameras oder warum hat Netflix mit der Pufferung begonnen. Für Apple-Geräte bietet sich der Netzwerkscanner iNet an. Auch diese Software ist kostenlos und kann gegen ein Aufgeld von rund zwölf Euro erweitert werden. Ebenfalls kostenlos: Der Windows-Agent WhoFi. Dieses Programm schlägt auf dem Computer Alarm, sobald ein unbekanntes Gerät entdeckt wird. Der Eindringlich lässt sich allerdings nur über den heimischen Router wieder entfernen.

Unbefugte im heimischen Netzwerk: Auch ein alternatives Analyse-Tool kann helfen, Eindringlinge zu finden

Wer keine umfangreiche Software auf dem PC oder dem Smartphone installieren will, kann auch das kostenlose Analyse-Tool Dipiscan als zip-Datei downloaden und dann über Dipiscan.Exe starten, erklärt Chip.de. Die Freeware zeigt den Nutzern nach einem schnellen Scan alle Geräte im eigenen Netzwerk an. Dabei erhalten Nutzer zu jedem verbundenen Gerät detaillierte Informationen, wie etwa die IP- und MAC-Adresse, die Reaktionszeit oder das darauf installierte Betriebssystem.

Ganz wichtig für Internetnutzer: Falls sich tatsächlich unbekannte Geräte im eigenen Netzwerk tummeln, die dort definitiv nicht hingehören, sollten Sie schnell das WLAN-Passwort ändern und sich auf den eigenen Geräten anschließend neu einloggen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die aktuellste WLAN-Verschlüsselungsmethode verwenden, damit Fremde oder Ihr Nachbar nicht mehr so leicht Zugriff auf Ihr Netzwerk bekommen. Übrigens können Hacker auch leicht voreingestellte Passwörter für das Smart Home knacken. Damit das Licht nicht vorzeitig zu Hause oder aber auch auf der Straße ausgeht, sollten Nutzer auch in diesem Fall umgehend handeln.

