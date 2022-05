Die besten Preise im Supermarkt: An diesen Wochentagen sparen Sie im Preiskampf des Einzelhandels

Von: Laura May

Aktuell werden die Lebensmittel in den Supermärkten immer teurer – an bestimmten Wochentagen sind Milch, Öl oder Mehl aber günstiger. Die Angebote folgen einem Muster.

München – Im Einzelhandel tobt ein Preiskampf. Corona, Lieferengpässe, Rohstoffmangel und jetzt der Krieg in der Ukraine landen auf den Rechnungen der Einkäufe. Gleichzeitig kämpfen die Supermärkte untereinander aber um Kunden und locken mit Angeboten.

Aktuell lohnt es sich, gezielter als sonst nach Schnäppchen zu suchen, denn an welchem Tag man in den Supermarkt geht, kann einen entscheidenden Unterschied machen, berichtet focus.de.

Aldi, Rewe, Lidl und Kaufland: Das ist der beste Tag zum Einkaufen

Wer in nächster Zeit nicht mehr geschockt auf die Summe auf dem Kassenzettel schauen will, sollte regelmäßig Prospekte und Werbeangebote verfolgen. Laut Focus und Chip haben Verbraucherinnen und Verbrauchen am Montag und am Wochenende die besten Sparchancen, weil viele Einzelhändler gleichzeitig mit frischen Aktionsangeboten locken.

Lebensmittelpreise 2022: Im Einzelhandel tobt ein Preiskampf

„Im deutschen Einzelhandel tobt ein heftiger Preiskampf, der im Stillen ausgetragen wird“, sagt ein Insider im Gespräch mit chip.de. Die Märkte müssen aufgrund der angespannten Marktsituation noch mehr als sonst Kunden mit guten Angeboten in ihre Filialen locken.

Nicht nur Haushaltswaren, Kleidung und Aktionsangebote seien Teil der Strategie. Vielmehr seien es nun auch Lebensmittel, denen Aldi, Lidl und Co. viel Platz in den wöchentlich erscheinenden Prospekten und Werbebroschüren einräumen. Die Angebote im Blick zu behalten, lohnt sich also.