„Eigentlich kriegt man ja kaum noch was für den Euro“: Für viele sind Lebensmittel aktuell zu teuer

Von: Magdalena von Zumbusch

Ehrenamtliche Helfer sortieren Lebensmittel in einer Foodsharing-Station. © Marijan Murat/dpa

Fairteiler und Tafeln: Mit kostenlosem Essen helfen sie bei Geldnot - und leisten einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. In Bayern sind viele Anlaufstellen aktuell aber überlastet.

München - Die Lebensmittelpreise steigen in Deutschland aktuell extrem stark an - vor allem infolge der Lieferkettenprobleme durch Corona und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Die Anlaufstellen für kostenlose Lebensmittel sind unter Druck.

Tafeln sammeln bei Supermärkten und teilweise in Gastronomie-Betrieben Lebensmittel, die nicht mehr verkauft oder verwendet werden können und bieten sie zu bestimmten Terminen in der Woche Abholern gratis an. Die Fairteiler funktionieren ähnlich, ein Großteil der Lebensmittel wird aber von Privaten beigesteuert. Den Fairteiler in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) etwa suchen dreimal pro Woche je rund hundert Menschen auf, die sich Lebensmittel aktuell kaum noch leisten können.

Der Dachdecker Adam Mensing schildert seine Lage gegenüber dem Focus: Nach eigenen Angaben arbeitet er für 12,76 Euro pro Stunde, in sechs Jahren habe er dabei keine Gehaltserhöhung erhalten und die Arbeitstage seien in der Regel zehn bis elf Stunden lang. Er finde das Lohngefüge in Deutschland „beschämend“.

„Kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld, wenn überhaupt gerade mal so die Urlaubstage“, fasst Mensing laut Focus zusammen, was er von seinem Arbeitgeber erwarten könne an Leistungen. Gefahrenzulage für das Risiko der Arbeit auf Hausdächern bekomme man auch in vielen Betrieben nicht. In die „guten Firmen“, mit besseren Arbeitsbedingungen, käme man in Halberstadt nur durch Kontakte oder als Lehrling.

Mensing habe früher „im goldenen Westen“ ein Jahreseinkommen von 58.000 Euro verdient, das kriege er für seine Arbeit als Dachdecker im Osten nicht mehr. Während sein Lohn stabil niedrig bleibt und seine Kaufkraft durch die Inflation sinkt, ziehen die Preise nun spürbar an, sodass er zu den Halberstadtern gehört, die den Fairteiler aufsuchen. Mensing spricht auch den positiven Nebeneffekt der Tafeln und Fairteiler an, den Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung Deutschlands: „Das Essen würde (sonst) am Ende in der Tonne liegen“, meint er.

Andreas Gottschalt, einer der Ideengeber des Fairteilers und geschäftsführender Gesellschafter der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft Gastro Hilft in Halberstadt berichtete dem Focus von einem großen Zulauf der Fairteiler in jüngster Zeit: Er beobachte „dass immer mehr Menschen (...) kommen, die vorher hier nicht aufgetaucht sind und jetzt plötzlich bedürftig werden“. Gottschalt sehe den Zulauf in Zusammenhang mit der Inflation. Viele deutsche Tafeln sind bereits überlastet. Um jedem etwas anbieten zu können, müssten die Ausgaben schon reguliert werden.

Auch viele bayrischen Tafeln sind aktuell überlastet: So stark, dass jüngst - wie auch schon in der Vergangenheit von Tafeln selbst mehrfach - erneut staatliche Unterstützung gefordert wurde - von der

SPD-Landtagsfraktion, berichtet der Evangelische Pressedienst. „Die Ehrenamtlichen in den Tafeln kommen nicht erst seit dem Ukraine-Krieg an ihre Grenzen“, meinen die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Ruth Müller und Arif Tasdelen laut Mitteilung vom Montag (25. April). Dazu kämen Altersarmut, die Folgen der Corona-Pandemie, steigende Lebensmittelkosten und Tausende hilfsbedürftige ukrainische Geflüchtete. Die SPD-Politiker hätten bereits Anfang April in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gefordert, aktiv zu werden.



Konkret müsse der Freistaat die Tafeln für einen Übergangszeitraum mit staatlichen Zuschüssen für Lebensmittelankäufe finanziell

unterstützen, forderte Tasdelen. Außerdem müsste die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge speziell unterstützt werden und dürfe nicht so stark wie bisher von allgemeinen Foodsharing-Initiativen geleistet werden müssen: Private Initiativen für Hilfstransporte in die Ukraine schnell und unbürokratisch unterstützt werden, zum Beispiel durch Übernahme der Spritkosten.

Bei der Registrierung sollten die Geflüchteten unbürokratisch Gutscheine für die Kleiderkammern der Wohlfahrtsverbände erhalten.

„Diese Maßnahmen würden konkret und sofort helfen, um die Situation zu erleichtern.“ (epd)

