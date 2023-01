In Lebensmitteln verbotener Stoff steckt in Kinderzahnpasta – Erbgut-Schädigung nicht ausgeschlossen

Von: Ines Baur

Teilen

Immer noch findet sich in vielen Kinderzahnpasta-Proben das umstrittene Titandioxid. (Symbolbild) © imago

In fünf Baby- und Kinderzahnpasten steckt Titandioxid. Das ergeben die entsprechenden Proben im Test der Fachzeitschrift Öko-Test. Der Stoff ist in Lebensmitteln bereits verboten.

Frankfurt/München - Bei Titanoxid handelt es sich um einen gesundheitsschädlichen Stoff. Ein Test zeigte nun allerdings: In fünf Baby- und Kinderzahnpasten steckt Titandioxid. Es gäbe laut Bundesinstitut für Risikobewertung zwar noch keine Hinweise, dass Titandioxid in kosmetischen Produkten wie Zahnpasta gesundheitsschädlich sei, heißt es in einem Artikel der deutschen Apotheker Zeitung. Zumal Zahnpasta üblicherweise ausgespuckt und die Mundhöhle ausgespült würde.

Eltern allerdings wissen, dass genau das bei kleinen Kindern jeden Tag passieren kann. Sie verschlucken beim Zähneputzen kleine Mengen Zahnpasta. „Darum haben wir kein Verständnis dafür, dass fünf von 24 ab dem Babyalter ausgelobte Kinderzahncremes im Test den problematischen weißen Farbstoff Titandioxid enthalten“, schimpfen die Experten der Zeitschrift Öko-Test. Der Stoff stehe schon seit bald zwei Jahren in der Kritik. Es lässt sich nicht ausschließen, dass er Erbgut schädigt.

Unverantwortlich - Experten stellen sich gegen Titandioxid in Kinderzahnpasta

Titandioxid wurde lange Zeit gerne als weißes Farbpigment und Trägerstoff für andere Farbpigmente in der Industrie eingesetzt. Im Mai 2021 kam die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bei der Neubewertung von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff E 171 jedoch zu dem Ergebnis, dass die Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr länger als sicher angesehen werden könne, so das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Eine erbgutschädigende Wirkung könnte nicht ausgeschlossen werden.

Als Ergebnis müssen mittlerweile Kaugummis, Süßigkeiten und andere Lebensmittel ohne den Hilfsstoff auskommen. Anders schaut es bei Zahnpasta aus. Fast täglich gibt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit einen neuen Rückruf bekannt.

Das Verbot des chemischen Stoffes gilt nicht für Kosmetika. Somit gäbe es auch noch keine Regelung für Kinderzahnpasta, die Kinder erfahrungsgemäß verschlucken, schreibt Öko-Test.de. Die EU-Kommission will erst in diesem Jahr eine Bewertung des Stoffes in Kosmetika veröffentlichen. „Wir meinen: Der Stoff hat in Kosmetika, die verschluckt werden können, nichts mehr zu suchen und empfehlen: Raus damit!“

Kinderzahnpasta-Test: Putzi, Elmex und andere Zahnpasta im Vergleich

Weiter war im Test das Fluorid ein Thema. Kinderärzte und Kinderzahnärzte hätten sich nach jahrzehntelangem Streit über die Art der Fluoridgabe endlich auf gemeinsame Empfehlungen geeinigt, schreibt Öko-Test.de. und diese im April 2021 veröffentlicht. In der „Kariesprävention im frühen Säuglings- und Kindesalter“ lautet die Empfehlung, Säuglingen vor dem Durchbruch des ersten Zähnchens täglich eine Kombinationstablette mit 0,25 mg Fluorid und 400 bis 500 I.E. Vitamin D zu geben.

Ab dem ersten Zahn sollte man dann demnach entweder mit einer Zahncreme mit 1.000 ppm Fluorid putzen und Vitamin D ohne Fluorid geben – oder noch bis zum Alter von zwölf Monaten bei den Kombinationstabletten und fluoridfreier Zahncreme bleiben. Leider fehlt der aus Sicht der Tester auf vier fluoridfreien Zahncremes der wichtige Hinweis für Verbraucher, Babys anderweitig die passende Menge Fluorid zu geben.

Kinderzahnpasta im Test - Kinderarbeit für Glimmer in Kinderzahnpasta?

Was ist den Testern außerdem aufgefallen? Auf den Verpackungen von drei Marken im Test ist Mica deklariert. Das Mineral, auch Glimmer genannt, lässt Zahncreme glitzern. Allerdings sollen für dessen Abbau oft Kinder ausgebeutet werden. Keiner der Hersteller habe auf Anfrage die Lieferkette bis zurück zur Mine offengelegt. Kinderarbeit für Glimmer in Kinderzahnpasta könne daher nicht ausgeschlossen werden.