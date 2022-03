Preise steigen: Was man jetzt im Supermarkt beachten sollte

Die Preise im Supermarkt könnten Experten zufolge durch den Ukraine-Krieg weiter steigen (Symbolbild). © Fabian Sommer/dpa

Der Einkauf im Supermarkt wird immer teurer. Preise für Lebensmittel steigen und der Ukraine-Krieg könnte das noch verschärfen.

Düsseldorf – Die Preise für Lebensmittel steigen in Supermärkten* schon seit Monaten. Experten befürchten nun, dass der Ukraine-Krieg die Situation noch weiter verschärften könnte. Es gibt aber auch noch einige Möglichkeiten, um beim Einkaufen im Supermarkt trotzdem Geld zu sparen. Die Verbraucherzentrale in NRW* hat einige Tipps dazu gegeben.

24RHEIN* zeigt, was Experten für den Einkauf im Supermarkt empfehlen.

Ein wichtiger Tipp: Kunden sollten Obst und Gemüse vor allem nach Saisonalität einkaufen. Lebensmittel, die tausende Kilometer nach Deutschland transportiert werden, belasten durch den Transportweg nicht nur die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie. Daher empfiehlt es sich je nach Saison auf heimische Lebensmittel zurückzugreifen. (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA