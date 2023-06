„Einfach nicht kaufen“ - Pommes-Preis in Freibad entsetzt die Leute

Von: Teresa Toth

Freibad-Saison ist Pommes-Saison. Doch mit der Inflation steigen auch die Preise für die Fritten. Ein Freibad verlangt inzwischen stolze sieben Euro.

München – Erst ins kühle Nass springen, sich dann auf dem Rasen sonnen und schließlich eine Portion Pommes am Kiosk kaufen: Für viele gehören Fritten zum Freibad-Besuch einfach dazu. Doch die Inflation macht sich auch in den Freibädern bemerkbar: Seit dem letzten Jahr sind die Preise für Lebensmittel massiv gestiegen. Ein Kölner Freibad verlangt für eine Portion Pommes inzwischen sieben Euro.

Teure Pommes im Freibad: Neben mangelndem Öl rechtfertige die Qualität den Preis

Der Kölner Stadtanzeiger hat die Pommes-Preise in Kölner Schwimmbädern verglichen. Im Freibad Lentpark kostet eine kleine Pommes fünf Euro. Für eine große Portion müssen die Besucher ganze sieben Euro blechen – in vielen Schnellimbissen zahlen Verbraucher so viel Geld für ein ganzes Menü. Auf Nachfrage des Kölner Stadtanzeigers habe man dort „genauso wie alle“, die Preise aufgrund des mangelnden Öls durch den Ukraine-Krieg erhöht.

Aber auch der Geschmack der Freibad-Fritten würde den hohen Preis rechtfertigen: „Für mich zählt Qualität. Ich weiß, dass meine Fritten besser sind, als die von den Anderen“, so der Betreiber gegenüber RTL. Zumindest handle es sich laut RTL-Reportern, die zum Testen vor Ort waren, um eine große Portion. Sie seien zudem knusprig und gut gewürzt – im Großen und Ganzen aber auch nicht besser als andere Pommes, die auch ganz einfach Zuhause zubereitet werden können.

Einige Freibäder bieten ihre Pommes noch immer günstig an: „habe die Preise nicht erhöht“

Auf Facebook regieren die Nutzer empört auf den hohen Pommes-Preis. „Die Preise sind ja unfassbar“, kommentiert eine Userin einen Beitrag von RTL. „Auch wenn jeder Fritten liebt. Aber sicher keine 7 Euro“, findet eine weitere. Ein Nutzer schlägt eine Lösung für das Problem vor: „Einfach nicht kaufen, dann müssen sie mit dem Preis runter, sonst bleiben die darauf sitzen...“, schreibt er.

Ein anderes Kölner Freibad – das Höhenbergbad – bietet Pommes nach wie vor für wenig Geld an. Eine kleine Portion kostet lediglich drei Euro. „Ich bin nicht wie die anderen Bäder. Ich habe seit dem letzten Jahr die Preise auf Pommes und Getränke nicht erhöht. Nur die Preise auf Gerichte mit Fleisch“, erklärt die Betreiberin im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger.

Vier weitere Bäder verlangen dagegen 50 Cent mehr für eine kleine Portion. Große Portionen kosten dort 4,90 Euro. Sie gehören alle demselben Pächter, der bemüht war, die Preise nicht ins unermessliche steigen zu lassen. „Wir haben unsere Preise so gering, wie es uns möglich war, erhöht“, zitiert ihn der Kölner Stadtanzeiger.

Bei einem Freibad-Besuch freuen sich viele nicht nur auf die Abkühlung, sondern auch auf die Pommes. (Symbolbild) © Julian Weber/dpa

Teuerste Pommes im Freibad im Raum München kosten fünf Euro

Und wie sieht es in anderen Freibädern aus? Radio Gong 96.3 hat die Preise in Münchner Schwimmbädern verglichen. Zwar sind die Preise auch hier infolge der Inflation angestiegen, sieben Euro muss aber in keinem der Bäder ausgegeben werden. Die teuersten Pommes soll es im Seebad Starnberg mit einem Preis von fünf Euro geben. Das günstigste Angebot hat das Freibad Germering außerhalb von München, im Landkreis Fürstenfeldbruck. Hier kosten die Fritten lediglich 3,50 Euro.

In Anbetracht der Hitzewelle in diesem Jahr ist ein eigener Pool ein besonders großer Luxus. Aufgrund von Wassermangel ist der Neubau von Pools in Südfrankreich für die nächsten fünf Jahre allerdings verboten. (tt)