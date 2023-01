Lebensversicherungen im Vergleich: Wer zahlt am meisten? Kosten entscheidend

Von: Stella Henrich

Verbraucher suchen nach einer Anlageform für Erspartes. Bei steigenden Zinsen bieten sich Lebensversicherungen an. Doch lohnen sich diese Policen für Sparer überhaupt?

München ‒ Wer heutzutage Geld anlegen will, muss sich lange auf die Suche nach einem guten Zinssatz machen. Die Zinsen, die Finanzhäuser und Banken ihren Kunden bieten, sind nicht gerade üppig, um hart Erspartes zu vermehren. Als Alternative zu Sparbrief oder Festgeld bieten sich auch Lebensversicherungen an. Sie locken meist mit höheren Renditen. 18 der 40 größten Anbieter erhöhten die sogenannte Überschussbeteiligung. Dieses Plus gäben die Versicherer jetzt an die Kunden weiter, berichtet die Bild. Die Gesamtverzinsung steige erstmals seit 15 Jahren auf durchschnittlich 2,1 Prozent pro Jahr, zitiert das Boulevardblatt die Berliner Morgenpost.

Die besten unter den Versicherern bieten eine laufende Verzinsung von 3,00 Prozent, das schlechteste Angebot macht die Proxalto Lebensversicherung - ursprünglich unter dem Namen Generali bekannt - mit 1,25 Prozent. Die Stuttgarter bieten den Kunden etwas mehr mit 1,75 Prozent, die Hannoversche 2,25 Prozent und die Continentale immerhin 2,30 Prozent. Die SV Sparkassen Versicherungen liegen bei 2,00 Prozent. Als Top gelten Ideal und Athora Leben mit 3,00 Prozent.

Die Zinsen am Kapitalmarkt steigen wieder. Lohnt sich jetzt der Abschluss einer Lebensversicherung? © imago

Diese Verzinsung erhalten Verbraucher bei Lebensversicherern - hier die zehn Besten:

Name der Versicherung Laufende Verzinsung (Garantiezins plus Überschussbeteiligung) in Prozent Ideal 3,00 Athora Leben 3,00 Die Bayerische 2,70 Axa 2,60 Volkswohl Bund 2,60 Europa 2,60 Allianz 2,50 DEVK Eisenbahn 2,50 InterRisk 2,50 LV 1871 2,40

Quelle: Berliner Morgenpost

Lebensversicherungen im Vergleich: Fondsgebundene Lebensversicherungen können sich für Verbraucher lohnen

Verbraucherschützer schütteln bei vielen Angeboten von Lebensversicherern meist nur den Kopf. Ein Neuabschluss lohnt sich ihrer Ansicht nach für die meisten Kunden nicht. Zu hohe Kosten und eine zu lange Vertragsbindung sprechen gegen solche Offerten. Doch bei den obigen Angeboten handelt es sich um sogenannte fondsgebundene Lebensversicherungen, „die deutlich höhere Renditen in Aussicht stellen“, sagt Michael Heuser, Direktor des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung, in der Bild. Heuser empfiehlt daher diese Art der Lebensversicherung als Baustein der Altersvorsorge.

Unterm Strich sind Lebensversicherungen nicht die attraktivste Form der Altersvorsorge. Da das allgemeine Zinsniveau spätestens seit Juni 2000 besonders niedrig ist und Versicherer kaum noch hohe Garantiezinsen anbieten können, sollten Verbraucher insbesondere junge Verträge auf den Prüfstand stellen.

Was ist eine fondsgebundene Lebensversicherung? Die fondsgebundene Lebensversicherung ist eine Kombination von Risikolebensversicherung und Fondssparplan. Das eingezahlte Geld wird in Investmentfonds, zum Beispiel Aktien-, Renten - oder Immobilienfonds investiert. Eine Mindestauszahlung, wie bei der Kapital-Lebensversicherung, gibt es nicht. Ausgezahlt wird, was der Fonds erwirtschaftet hat. Eine Alternative dazu ist die sogenannte Kapital-Lebensversicherung. Diese besteht immer aus zwei Leistungen. Zum einen bietet sie finanzielle Absicherung für Hinterbliebene, wenn der Versicherte stirbt. Dann wird die vereinbarte Versicherungssumme ausgezahlt. Zum anderen ist sie ein Sparplan. Wie der Beitrag allerdings aufgesplittet wird, erfährt der Kunde nicht. Weiterhin ist nur die garantierte Erlebensfallsumme und die garantierte Überschussbeteiligung sicher. Darüber hinausgehende Überschüsse sind nicht gewährleistet und vom Geschäftserfolg der Versicherungsgesellschaft abhängig. Hier können sich Kunden nur auf die Prognosen der Versicherer „verlassen“. Hohe Erträge sind allerdings in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Lebensversicherungen im Vergleich: Verbraucherschützer kritisieren hohe Abschluss- und Verwaltungskosten von Policen

Branchenexperten glauben nicht, dass Kunden trotz steigender Zinsen am Kapitalmarkt von Lebensversicherungen im größeren Stil profitieren. Bis derartige Klassiker zur Altersvorsorge wieder deutlich mehr abwerfen, werde noch eine Weile vergehen. Grund seien vor allem die hohen Kosten für Abschluss- und Verwaltung, kritisierten Verbraucherschützer noch im Dezember 2022. Sie fordern darüber hinaus ein Verbot von Abschlussprovisionen, die Assekuranzen Versicherungsvertretern und freien Maklern für die Vermittlung von Lebensversicherungen zahlen. Auch die Finanzaufsicht Bafin würde gern die oftmals überhöhten Kosten bei Lebensversicherern zum Nutzen der Kunden in die Schranken weisen.

So müssen Versicherungsmakler die Verbraucher informieren:

Angaben über die Höhe der Kosten - meist finden Verbraucher diese immer im jeweiligen Vertrag , allerdings dort meist versteckt im Kleingedruckten in den Produktinformationsblättern.

- meist finden Verbraucher diese immer , allerdings dort meist versteckt im Kleingedruckten in den Produktinformationsblättern. Je nach Geldanlageprodukt müssen Anbieter die Verbraucher auch in jährlichen Mitteilungen über die Kosten informieren .

. Für Versicherungsverträge gibt es gesetzlich vorgeschriebene Kurzinformationen mit konkreten Angaben zu den Kosten.

Ein Beispiel: Angenommen, ein Kunde will 100 Euro monatlich in eine fondsgebundene Rentenversicherung anlegen. Bevor das Geld angelegt wird, zieht die Versicherung davon 7 Euro Verwaltungskosten ab und zusätzlich vier Euro Abschlusskosten. Von den 100 Euro würden also im Schnitt nur 89 Euro angelegt, kritisieren Verbraucherschützer aus NRW. Damit die 89 Euro nicht wegschmelzen wie Schnee in der Sonne, müssten die Fondsmanager vor all den Kosten Erträge in Höhe von zwei bis drei Prozent jährlich erzielen. Doch das bezweifelt die Verbraucherzentrale NRW. Es sei unwahrscheinlich, nach allem, was Wissenschaftler in ihren Studien zu aktiv verwalteten Investmentfonds herausgefunden hätten.

Verbraucher, die bei diesen trüben Aussichten meinen, ihr Geld an der Börse rasch vermehren zu können, sollten unbedingt auf diese fünf Denkfehler beim Anlegen von Geld acht passen. Und wer als Senior rund 10.000 Euro übrig hat, für den gibt es auch einen Weg ins Glück, ohne dabei Haus und Hof zu verzocken.

