Feuerwerk trotz Corona: Lidl mit Silvester-Konzept - doch jetzt kommt alles anders

Die Corona-Krise dürfte weltweit die Neujahrsfeiern beeinflussen. Lidl hat sich was ausgedacht, um den Knallerverkauf Pandemie-konform zu gestalten.

In einigen Ländern sind Silvesterfeuerwerke im Jahr 2020 verboten. Deutschland hält an der Knallerei fest.

Lidl will weiter Böller verkaufen.

Aber anders als bisher: Es gibt jetzt ein Online-Reservierungssystem. So sollen Menschenmengen an den wenigen Verkaufstagen vermieden werden.

Update vom 13. Dezember, 15.04 Uhr: Der geplante Silvester-Knaller muss bei Lidl wohl doch noch ein Jahr warten. Die schlimmsten Befürchtungen von Böller-Begeisterten und Feuerwerks-Fetischisten haben sich nämlich bestätigt: Im Zuge des Coronagipfels am Sonntag beschloss die Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel ein „Defacto-Verbot“ für den Verkauf von Pyrotechnik. Auch ein An- und Versammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen soll mögliche Silvester-Feiereien am 31. Dezember, sowie an Neujahr einschränken.

„Das Virus kennt keine Ferien“ betonte Olaf Scholz in Berlin. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder betonte, dass dieses „de-facto-Böllerverbot“ auch auf Bitten der Krankenhäuser komme: „Wenn die normalen Verletzungen die es jedes Jahr an Böllern gibt hinzukommen, sind die Krankenhäuser nicht mehr aufnahmefähig.“ Statt einem vereinfachten Feuerwerksverkauf kann es bei Lidl also dieses Jahr gar keinen Feuerwerksverkauf geben.

Was Sie wissen sollten über die Beschlüsse von Bund und Ländern, Teil 3: Weihnachten & Silvester pic.twitter.com/avZ62UlDNT — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 13, 2020

Silvester-Revolution bei Lidl: Neues Konzept für Böllerverkauf

München/Neckarsulm - Urlaub in Deutschland, Geburtstagsfeiern mit kurzer Gästeliste und Home-Office - die Corona-Pandemie hat so gut wie alle Bereiche des Lebens beeinflusst und verändert. Vor allem mit der zweiten Welle, die seit Herbst andauert, ist klar, dass auch Silvester nicht so stattfinden wird, wie in den letzten Jahren.

Silvester im Corona-Jahr: Lidl hat neues Feuerwerkskonzept

In Deutschland sollten die Kontaktbeschränkungen über den Jahreswechsel eigentlich gelockert werden. Das scheinen die Länder-Chefs nun aber nach und nach wieder zurückzunehmen. Markus Söder hat die Feiertags-Regeln für Bayern schon wieder verändert. Doch nicht nur die Frage, mit wie vielen Menschen gefeiert werden darf, sondern auch, ob Böller und Raketen gezündet werden dürfen und wo sie gekauft werden können, treibt viele um.

Die Discounter-Kette Lidl hat sich ein neues Konzept zum reibungslosen und vor allem möglichst kontaktlosen Verkauf von Feuerwerkskörpern überlegt: Die Knaller können online ausgesucht und im Markt abgeholt werden. Durch die Vorab-Reservierungen könnten lange Schlangen in den Geschäften vermieden werden. Immerhin ist der Verkaufszeitraum für Feuerwerkskörper streng limitiert: Nur vom 29. bis zum 31. Dezember 2020 gibt es Knaller zu kaufen. Die Reservierung ist auf der Homepage und auch in der App „Lidl Plus“ des Discounters möglich.

Feuerwerk: Lidl hat neues Konzept - Obi und Hagebau rudern zurück

Lidl dürfte mit seiner Aktion Erfolge feiern, denn: Die Konkurrenz ist in diesem Winter geringer als sonst. So wird es in den meisten Filialen der Baumarktkette Obi keine Raketen zu kaufen geben. Und auch die Firma Hagebau erklärte, dass sie das Angebot abschaffen will. 2020 sei das letzte Jahr, indem es bei Hagebau Böller zu erwerben gibt. Das berichtete Chip.de.

Um das Corona-Infektionsgeschehen nicht noch weiter zu befeuern, wurde bereits viel diskutiert, ob es nicht sinnvoller ist, dieses Jahr auf Neujahrsfeiern mit Raketen und Böllern zu verzichten. Die französische Regierung will kein Risiko eingehen und vehement vermeiden, nach dem Jahreswechsel extreme Infektionsanstiege zu verzeichnen. Daher ist nichts erlaubt in der Nacht zum 1. Januar 2021. Kein Feuerwerk, keine Feiern auf den Straßen - es gilt eine Ausgangssperre von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr morgens.

Ob es in Deutschland noch weitere Einschränkungen und Verbote geben wird, ist noch offen. Am Sonntag, 13. Dezember, wollen die Kanzlerin und die Länder-Chefs über das weitere Vorgehen diskutieren. Weitere Schließungspläne für Geschäfte und Schulen sickerten schon durch. Planen Merkel und Co. auch Verschärfungen für Silvester? (lb)