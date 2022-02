„Meilenstein“: Lidl-Eröffnung in den USA wird zum Spektakel

Der Discounter Lidl ist in den USA ein voller Erfolg. © Jens Kalaene/dpa

Zum Spatenstich einer Lidl-Filiale in Washington D.C. kommt sogar die Bürgermeisterin. Worin liegt der Erfolg deutscher Supermärkte in den USA?

Washington - Deutsche Supermärkte sind in den USA beliebt. Importklassiker wie die „german Bratwurst“ oder auch die etwas abgewandelte Form der Breze, die „Bretzel“, sind in Amerika seit langem Kassenschlager. Wenig verwunderlich, dass deutsche Supermärkte ihre Fühler nach internationalen Märkte ausstrecken und die lokale Konkurrenz unter Druck setzen.

Während Aldi Nord bereits seit 1979 mit dem Tochter-Unternehmen Trader Joe‘s in den USA 530 Filialen unterhält, kann die Süd-Sparte von Aldi bereits 2100 eigene Niederlassungen vorweisen. Der deutsche Konkurrent Lidl betrat erst 2015 den amerikanischen Markt - dafür aber mit nicht minder großem Erfolg. In der US-Hauptstadt Washington eröffnet bald die erste Lidl-Filiale und bereits der Spatenstich wurde zum „Meilenstein“, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete.

Lidl und Aldi in den USA: Günstig, hochwertig und gesund

Amerikaner schätzen die deutschen Produkte wegen ihrer Auswahl, ihrer zuverlässigen und preiswerten Hausmarken ohne synthetische Zusatzstoffe. Außerdem sind spezielle Sparangebote und saisonale Artikel erfolgreich. An diesem Konzept hat sich auch Lidl orientiert und will mit Erz-Rivale Aldi gleichziehen. Klaus Gehrig, der Chef der Schwarz-Gruppe, zu der die Lidl-Kette gehört, verkündete daher 2015 die Eröffnung neuer Lidl-Filialen in den USA. Und das durchaus ambitioniert.

„Unter 100 Filialen fangen wir gar nicht an“, sagte Gehrig damals der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bis zur Eröffnung sollten noch zwei Jahre vergehen. Begonnen hatte die Schwarz-Gruppe auch etwas kleiner - mit zehn Filialen. Die ersten standen in den Bundesstaaten Virginia, North Carolina und South Carolina. Inzwischen gibt es 167 Filialen des Discounters.

Lidl: Amerikanische Kunden sind verwöhnt - Eröffnung als „Meilenstein“

Warum sind deutsche Supermärkte in den USA so erfolgreich? Das Sortiment sei gestraffter, die Präsentation effizienter und die Kassierer „um Lichtjahre flinker“, beschreibt der RND das Phänomen. Das Highlight ist und bleibt aber die deutsche Backkunst - der „German Sourdough“, ein wahrerer Alleskönner im Ausland.

Entsprechend ausladend präsentiert sich die Backtheke den Kunden. Die Lidl-Filialen sind in den USA so beliebt, dass nun bei der Eröffnung in der Hauptstadt Washington D.C. sogar die Bürgermeisterin persönlich auftauchte und den Spatenstich als „Meilenstein“ anpries. Die Erfolge der großen Marken heute sind die Verluste der Marken von gestern. Was ist eigentlich aus den Märkten von früher geworden?(mell)