Sonnenblumenöl in Hülle und Fülle - im Lidl auf Kreta

Flaschen mit Sonnenblumenöl stehen in einem Supermarkt (Symbolbild). © epa efe Gustavo Cuevas/dpa

Es gehört wohl zu den Lieblingsthemen der Deutschen in den sozialen Netzwerken - das Sonnenblumenöl. Sogar aus dem Urlaub wird gepostet und getwittert.

Kreta - „Jeanne d´Arc“ hat es gefunden. Das Sonnenblumenöl in einem Lidl auf Kreta. „Von Mangel keine Spur. Sonnenblumenöl in Hülle und Fülle vorhanden“, twittert die Userin. Zwei Liter kosten zwischen 6,49 Euro und 5,45 Euro. Die Community steigt auf den Twitter-Post ein. „Ist bei mir in der Türkei genauso, alles da“, heißt es. In Dänemark seien letzte Woche die Regale ebenfalls voll gewesen, schreibt ein anderer Urlauber. Nicht aus dem Urlaub, sondern offensichtlich von daheim kommentiert der Nächste: „Wir werden vollkommen verar...t. Und viele glauben die Märchen, die uns hier erzählt werden.“

In ganz Europa scheinen die Regale der Discounter voll mit Sonnenblumenöl zu sein. Nur daheim nicht. In Deutschland steht die Kundschaft immer wieder vor leeren Regalen oder muss sich mit Regulierungen und hohen Preisen herumschlagen. Woran kann das liegen?

Sonnenblumenöl und Lebensmittel - „Nicht horten, nicht hamstern“

Eine Erklärung könnte sein, dass der Absatz von Mehl und Speiseöl in Deutschland in den letzten Wochen enorm angezogen hat, da man in Deutschland gerne Vorräte anlegt oder manch einer gar zum Hamstern neigt. Allein in der Woche vom 7. bis 13. März habe sich die Nachfrage nach Mehl im Vergleich zum September vergangenen Jahres verdreifacht und die nach Speiseöl mehr als verdoppelt, schreibt spiegel.de.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) warnt die Verbraucher vor Hamsterkäufen, die neben anderen Faktoren auch Einfluss auf die Preisentwicklung haben können. Sein Appell: „Nicht horten, nicht hamstern - wenn man das macht, trägt man dazu bei, dass die Preise weiter steigen.“

Sonnenblumenöl im griechischen Lidl

Ein Grund für volle Sonnenblumenöl Regale im Süden Europas könnte vielleicht auch sein, dass in Ländern wie Griechenland, Spanien und Portugal die Menschen nicht nur bevorzugt Olivenöl in der Küche verwenden. Sondern einige auch zu den größten Herstellerländern zählen. Spanien dürfte mit einer Jahresmenge von 1,3 Millionen Tonnen das größte Herstellerland von Olivenöl sein. Etwa die Hälfte des gesamten flüssigen Goldes stammt von der iberischen Halbinsel (Spanien und Portugal), schreibt essential-foods.de. Italien, Tunesien und Griechenland produzieren insgesamt etwa eine Million Tonnen.