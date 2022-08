Lidl-Kunde richtet sich mit Appell an Discounter: Gurken-Posting geht viral

„Seid lieb zu Mama Erde“

Plastikverpackungen von Lebensmitteln werden nun schon seit längerer Zeit kritisch beäugt. Auch ein Lidl-Kunde hat kein Verständnis dafür und erreicht damit viele tausend Menschen.

München – Jeder, der regelmäßig in den Supermarkt oder Discounter geht, kennt es: Obst und Gemüse in Plastikverpackungen verpackt. Paprika, Salat oder Karotten – viele Produkte gibt es nur eingepackt in Plastik zu kaufen. Dabei kennt auch jeder die katastrophalen Folgen, die durch Plastik in Umwelt und Natur verursacht werden. Daher ist in Supermärkten der Verkauf von Plastiktüten mittlerweile zwar verboten. Viele Lebensmittel, vor allem frisches Obst und Gemüse, sind aber weiterhin in Plastik verpackt. Darüber beschwert sich zum Beispiel eine Kundin bei Rewe. Und auch ein Lidl-Kunde traf nun den Nerv vieler.

Lidl-Kunde fordert: Plastik weg vom Gemüse „Irgendwas erfinden, wie man diese Gurke sonst schützen könnte“

Mit einem Post auf Facebook, dem ein Bild einer in Plastik eingeschweißten Gurke hinzugefügt wurde, wandte er sich direkt an den Discounter. Das Foto bekam bereits mehr als 30.000 Likes und einige tausend Kommentare (Stand: 29. August 2022). Grund dafür sind sicher auch die Worte, die der Urheber an Lidl richtet: „Man müsste irgendwas erfinden, wie man diese Gurke sonst schützen könnte. Vielleicht sowas wie eine Schale um die Gurke herum? Ihr solltet da mal euer Research und Development ranlassen. Ich glaube an Euch.“

Mit diesem Hinweis stellt er den Nutzen der Plastikverschweißung infrage. Seiner Meinung nach sei eine Gurke durch ihre Schale schon gut genug geschützt, sodass auf das Plastik ganz verzichtet werden könnte. Der Facebook-User ergänzte: „Zeit, was zu ändern. Seid lieb zueinander und zu Mama Erde“.

Mit dem Posting löst der Lidl-Kunde eine große Diskussion auf Facebook aus. Viele Nutzer zeigten ebenfalls wenig Verständnis für die Plastik-Verpackung an der Gurke. Allerdings wurden auch Argumente für die Plastikhülle vorgebracht.

Transportwege und Haltbarkeit von frischen Produkten als Argumente für Plastikverpackungen in Supermärkten

Während auf den ersten Blick die Plastikfolie eher unnötig erscheint, klären einige Facebook-Nutzer auf, warum ein solcher Schutz bei Gurken durchaus Sinn ergeben kann. Ein User schreibt: „Die Folie sorgt für eine deutlich längere Haltbarkeit der Gurke. Das ist das Übel, wenn Essen nicht aus der Region kommt und lange Transportwege hat.“ Gurken seien anfällig für Druckstellen und Schäden in der Schale, weswegen sie angesichts langer Transportwege aus Ländern wie Spanien und Italien dann besser geschützt seien. Außerdem würde das Gemüse schneller schrumpelig und ungenießbar ohne die Schutzfolie.

Aber was ist dann die Lösung? Viele Facebook-Nutzer sind sich in den Kommentaren unter dem Gurken-Posting einig: Der Konsument ist gefragt. Einer schreibt: „Wir haben es alle selber in der Hand, nichts zu kaufen, was mit unnötigem Plastik verpackt ist.“ Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln ist also das A und O. Kaufland reagierte bereits auf Kundenwünsche und führte eine interessante Neuerung für den Umweltschutz ein.

