Kunden verärgert über dieses Lidl-Angebot - „möchten lieber bezahlbare Lebensmittel“

Von: Katharina Brumbauer

Nicht alle Lidl-Angebote kommen gut an. Über eine Aktion zur Fußball WM zeigen sich die Kunden auf Facebook verärgert.

München - Lange Schlangen bilden sich regelmäßig vor den Lidl-Filialen, wenn beim Supermarkt wieder Angebote starten. Schnäppchen sind heiß begehrt. Aber eine Aktion zur Fußball-WM, die seit Ende September läuft, verärgert die Kunden. Der Discounter bietet Panini-Sticker, die bei allen großen Fußball-Turnieren samt Heft auf dem Markt kommen, zum „Siegerpreis“ für 90 Cent an. Beim Kauf von 4 Packungen gibt es eines gratis. Zudem gab es - solange der Vorrat reichte - für jeden Einkäufer zwei Sticker gratis. Unter einem Facebook-Beitrag von Lidl zur Aktion zeigt sich der Unmut der Kunden.

Kunden über Lidl-Angebot zur Fußball-WM verärgert: „Dinge, die die Menschen derzeit nicht brauchen“

Normalerweise ist jeder Fußball-Fan Feuer und Flamme, bei Welt- und Europameisterschaften die Panini-Bildchen mit allen Spielern, Trainern und Stadien des Turniers zu sammeln und sie ins Album zu kleben. Vor der umstrittenen WM im Wüsten-Emirat Katar jedoch ist die Stimmung anders.

Ein von Lidl angepriesenes Produkt kommt Lidl-Kunden nicht in die Einkaufstasche (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der Austragungsort ist wegen seines Umgangs mit Menschenrechten umstritten. „Mensch Lidl, schade, dass ihr diesen Blödsinn unterstützt“, macht ein Kunde im Netz seinem Ärger Luft. Auch wird schon aufgrund der Jahreszeit - weil es im Sommer in Katar zu heiß ist, muss ab Ende November gespielt werden - keine Fan-Stimmung wie im Sommer aufkommen.

Angesichts der momentanen Inflation haben die Menschen auch andere Prioritäten, als Sticker für die WM zu kaufen: „Das sind Dinge, die die Menschen nicht brauchen“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. „Die möchten lieber Lebensmittel zu bezahlbaren Preisen.“ Lidl solle lieber gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen und Plastikverpackungen reduzieren.

Lidls Panini-Sticker-Aktion zur WM: „Ist ja toll, dass ihr Werbung macht, aber ...“

Auch aus einem anderen Grund wird die Aktion von der Netz-Gemeinde kritisiert. Nicht in jeder Lidl-Filiale scheint es die angepriesenen Panini-Sticker - die für das folgende Turnier, die Europameisterschaft 2024, nicht mehr produziert werden - auch zu geben. „Ist ja toll, dass ihr Werbung macht aber die Mitarbeiter scheinen nicht geschult zu sein, dass man beim Einkauf welche bekommt“, schreibt eine Kundin auf Facebook. „Ich hab auch keine bekommen“, heißt es in zahlreichen Kommentaren, „am ersten Tag ein Päckchen bekommen, bei den vier Einkäufen danach keins“ schreibt eine weitere Kundin. Und „entweder kriegste kein Paket, oder nur eins“, moniert eine andere.

Angepriesene Panini-Sticker nicht überall verfügbar: Lidl äußert „Bedauern“.

Lidl nimmt die Resonanz der Kunden in den Sozialen Medien ernst. Zumindest antworteten die Administratoren des Facebook-Accounts des Supermarkts zahlreichen Kommentaren. Von „Bedauern“ ist in diesen Zuschriften die Rede, davon, dass man das Feedback weiterleite. „So soll das nicht sein“.

Auch für die emotionale Debatte über den WM-Ausrichter Katar äußerte Lidl in einem Statement in den Kommentaren Verständnis. Um vor allem junge Menschen aber für den Sport zu begeistern, habe sich der Discounter aber entschlossen, die Panini-Bildchen auch in diesem Jahr zu verkaufen. Beliebt sind die Panini-Sticker bei Lidl nicht. Panini ist aber trotzdem zuversichtlich. So erklärte Hermann Paul, der Geschäftsführer des Panini Verlags in Stuttgart: „Der Verkauf ist gut gestartet.“