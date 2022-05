Lidl: Kundin im Rollstuhl beschwert sich auf über Discounter – es geht um ihren Hund

Bei Lidl wurde ein Assistenzhund nicht reingelassen. (Symbolfoto) © Federico Gambarini / dpa

„Kein Zutritt für Hunde“ heißt es an den Eingängen zahlreicher Supermärkte im Land. Doch was, wenn jemand auf den Vierbeiner angewiesen ist? Lesen Sie hier, was in einer Lidl-Filiale passiert:

Hunde, Katzen und andere Haustiere sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch es gibt Bereiche, in denen Vierbeiner weiterhin verboten sind. Dazu gehören unter anderem Supermärkte, Ämter oder Krankenhäuser – auch, wenn in letzteren ab und zu mal eine Ausnahme gemacht wird. In Discountern wie Aldi, Lidl und Kaufland heißt es jedoch „Kein Zutritt für Hunde“. Normalerweise sind spezielle Hunde davon aber ausgeschlossen.

HEIDELBERG24 verrät, warum sich eine Rollstuhlfahrerin mit einem Assistenzhund über Lidl beschwert.

Gemäß der europäischen Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene muss vermieden werden, dass Haustiere Zugang zu Räumen haben, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden. Neben Supermärkten sind auch Metzgereien, Bäckereien sowie weitere Lebensmittel-Fachgeschäfte von der Regelung betroffen. (dh)