Lidl hebt Preise für einige Markenprodukte an – Verbraucher steigen auf Eigenmarken um

Von: Stella Henrich

Die Preissteigerungen im Lebensmittelhandel gehen für die Verbraucher weiter. Jetzt will Lidl die Preise für einige Markenprodukte anheben.

München - Sie gehören zwar nicht unbedingt für jeden Verbraucher zum Grundnahrungsmittel des täglichen Bedarfs, doch den ein und die andere werden die Preiserhöhungen verärgern. Laut Lebensmittel-Zeitung (LZ) erhöht der Discounter Lidl jetzt die Preise für die Markenprodukte „Hohes C“ und „Langnese Cremissimo“ um 50 Cent. Wasser von Volvic soll auf 1,15 Euro erhöht worden sein. Ein Anstieg von 16 Cent pro Flasche. Die Preise für Milchprodukte wie Danone Actimel, Zott Monte, Müllermilch oder Geramont-Weichkäse seien bereits Anfang Januar verteuert worden.

Lidl verteuert Markenprodukte. Auch für „Langnese Cremissimo“ müssen Verbraucher jetzt mehr bezahlen. © imago

Bislang kündigte Aldi derartige Preiserhöhungen für die Verbraucher vorrangig an. Die Konkurrenz am Markt zog hinterher. Nun wagt sich Lidl also aus der Deckung und erhöht die Preise vor seinem Mitwettbewerber Aldi. Die Kunden können auf Eigenmarken der Discounter ausweichen, um ein paar Cent pro Produkt an der Ladenkasse zu sparen. Hochgerechnet kann sich das für die Verbraucher am Ende jeden Monats durchaus lohnen.

Lidl verteuert erneut Markenprodukte: Verbraucher steigen auf Eigenmarken um

Der Preisvorteil der Eigenmarken betrug im Oktober 2022 nach Daten des Value-App-Dienstleisters Smhaggle (auch im Apple-Store erhältlich) rund 46 Prozent, wie die LZ berichtet. Der enorme Unterschied zwischen Discounter-Eigenmarken und namhaften Markenprodukten wird von den Händlern inzwischen immer wieder gern in der Werbung in Szene gesetzt. Sie arbeiten dabei mit direkten Vergleichen zwischen Eigenmarke und Markenprodukt. Eine clevere Strategie, die aufgeht.

Verbraucher erweisen sich inzwischen nicht mehr als markentreu. Sie greifen im Supermarkt zusehend nach No-Name-Produkten oder Eigenmarken der Händler. Schuld daran sind knappe Kassen sowie hohe Preise, was sich in den vergangenen Monaten erheblich auf das Einkaufsverhalten der Verbraucher auswirkte. Merkur.de berichtete. Die gute Nachricht dabei: Günstige Produkte sind nicht automatisch schlechter als die teurere Variante. Das fand die Stiftung Warentest zumindest für Reinigungsmittel, Kosmetika und Katzenfutter heraus. Doch auch bei Lebensmitteln stimmt laut Öko-Test offensichtlich die Qualität. Die Verbraucher mögen die günstigeren Eigenmarken. 87 Prozent schätzten sie genauso wie Markenprodukte, so die Verbraucherschützer. Ob der Doppelkeks von Aldi allerdings genauso so gut schmeckt wie das Original des Markenherstellers, muss der Verbraucher selbst herausfinden.

So viel ist aber jetzt schon klar: Die Preise von früher wird es wohl in naher Zukunft nicht mehr geben. Das prophezeit ein Lebensmittelhersteller bei der LZ. Damit müssen wohl alle Verbraucher auch in diesem Jahr mit weiteren Preisanpassungen nach oben rechnen. Übrigens wurde die dreisteste Preiserhöhung des Jahres 2022 von der Verbraucherzentrale jetzt als „Mogelpackung des Jahres“ abgestraft.

Gesunde Ernährung kostet immer mehr Geld Wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen und gesunden Ernährung ist der regelmäßige Verzehr von Obst und Gemüse. Für den Kauf von diesen Nahrungsmitteln mussten die Verbraucher im vergangenen Jahr deutlich mehr ausgeben als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Grünen Woche (20. bis 29. Januar) mitteilt, erhöhten sich die Verbraucherpreise für Gemüse im Jahr 2022 um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Preissteigerung für Obst war hingegen deutlich moderater. Die Preise lagen hier 3,0 Prozent über dem Niveau von 2021. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum im Durchschnitt um 7,9 Prozent. Die Nahrungsmittelpreise insgesamt erhöhten sich 2022 gegenüber dem Vorjahr noch deutlicher: um 13,4 Prozent. Die Preise für Fleisch und Fleischwaren nahmen im selben Zeitraum sogar um 14,6 Prozent zu.



Quelle: Statistisches Bundesamt in einer Pressemitteilung vom 18. Januar 2023