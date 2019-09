Lidl hat neue Öffnungszeiten - Attacke auf die Konkurrenz

News beim Discounter

von Sabrina Mazzola schließen

Der Discounter Lidl erweitert ihre Öffnungszeiten um eine weitere Stunde - und das hat einen ganz bestimmten Grund.

Neckarsulm - Lidl hat in Zukunft noch länger offen: Und zwar bis 22 Uhr. Zuvor hatte die Supermarkt ihre Schließzeiten bereits von 20 Uhr am Abend auf 21 Uhr erweitert, nun folgt die nächste Etappe, 7 bis 22 Uhr, wie das Magazin Chip mit Berufung auf „Supermarkt Inside“ berichtet.

Die Ausdehnung der Öffnungszeiten gelten nun in vielen Regionen und Filialen, und das ist kein Zufall: Lidl hat mit dieser Entscheidung nun genau dieselben Öffnungszeiten wie etwa Edeka, Rewe oder Kaufland und will den Ketten damit auch in Sachen Öffnungszeiten Konkurrenz machen.

Neue Lidl-Öffnungszeiten: Wie der Discounter jetzt seine Konkurrenten angreift

Einen Nachteil gibt es jedoch: Die geplante Ausweitung der Öffnungszeiten gilt nicht in Bundesländern,in denen der gesetzlich festgelegte Ladenschluss grundsätzlich bei 20 Uhr liegt.

Lidl hatte bereits zuvor Anstrengungen unternommen, um vom klassischen Discounter-Image, das vor allem auf günstige Preise ausgerichtet ist, wegzukommen.

So wurden die Märkte der Kette in der Vergangenheit aufwendig renoviert und modernisiert, die Flachtruhen für Fleisch, bei denen man sich nach unten bücken muss, haben nun ein Ende: Die Artikel werden in Zukunft in einem hohen Kühlregal präsentiert.

Wohntrends shoppen, ganz ohne Öffnungszeiten - das geht im Online-Shop von Segmüller! (werblicher Link)

Längere Öffnungszeiten bei Lidl: Der Discounter greift an vielen Stellen an

Außerdem führte Lidl Biomarken ein, bietet vegane Produkte an, und stattet noch im Laufe dieses Jahres rund 500 Lidl-Filialen in Deutschland mit DHL Packstationen aus.

Der Konzern experimentiert zudem in München auch mit einer kleineren Filiale: 500 Quadratmeter misst der Laden in der Zweibrückenstraße, eine klassische Lidl-Filiale hat bis zu 1300 Quadratmeter. Der Discounter will damit die Innenstädte erobern, wo Mieten hoch und das Platzangebot knapp ist.

Lidl betreibt derzeit rund 10.200 Filialen in 29 Ländern. Im Juli hatte Lidl mit einer Werbekampagne für Aufsehen gesorgt, bei der sich das Unternehmen über seine Konkurrenten wie Aldi oder Rewe lustig gemacht hatte. Im Februar kassierte Lidl einen Shitstorm, weil der Discounter mit „Loch ist Loch“ für Donuts und Bagel geworben hatte.

Video: Studie - ignorieren deutsche Discounter Menschenrechte?

sam