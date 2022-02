So tricksen Discounter wie Lidl und Co. unser Unterbewusstsein aus: Aldi bezieht Stellung

Aldi, Lidl oder Netto profitieren, wenn sie ihre Kunden in „Schnäppchen-Verfassung“ versetzen. Ein Psychologe erklärt, mit welchem Trick das den Discountern gelingt.

Köln - Auch wenn es uns oft gar nicht auffällt: Die meisten unserer Einkäufe sind musikalisch unterlegt. Ob Supermarkt, Baumarkt oder Möbelhaus, überall versetzen uns sogenannte „Instore Radios“ durch sanfte Hintergrundbeschallung in Kauflaune. Nur Discounter wie Aldi, Lidl und Netto verzichten darauf. Das hat gleich mehrere Gründe.

Warum läuft in vielen Geschäften überhaupt Musik? Sie soll für eine bestimmte Stimmungslage im Unterbewusstsein der Kunden sorgen. „Je nachdem, in welchen Geschäften Sie sich befinden, werden Sie auch durch eine besonders ausgewählte Musik beeinflusst“, erklärt Psychologe Jens Lönneker, Geschäftsführer des Kölner Marktforschungsinstitut Rheingold Salon, bei t-online.

Darum läuft bei großen Supermärkten Hintergrundmusik – und bei Discountern nicht

Lönneker erklärt, dass große Lebensmittelgeschäfte im Gegensatz zu Discountern auf die „Flanier-Verfassung“ der Kunden angewiesen sind. Zum einen, weil das Angebot größer ist als bei Aldi und Co; zum anderen, weil die Preise höher sind. „Das wissen auch die Verbraucher. „Viele kaufen dennoch in großen Lebensmittelgeschäften ein, weil sie sich bewusst von dem Angebot inspirieren lassen wollen. Kunden wollen das Einkaufen zelebrieren. Und dafür brauchen Sie die entsprechende Stimmung, die über die richtige Musik hervorgerufen wird“, erklärt der Psychologe.

Lebensmitteldiscounter fahren eine andere Strategie: Nicht die Auswahl steht im Vordergrund, sondern der Preis. Ein Einkauf bei Aldi oder Lidl sei viel rationaler, erklärt der Marktforscher und Psychologe: „Kunden erwarten nicht, im Discounter inspiriert zu werden oder ein Einkaufserlebnis zu haben. Sie wollen einfach die benötigten Produkte kaufen und gegebenenfalls noch ein paar Schnäppchen machen.“

Für Discounter wie Lidl, Aldi und Netto wäre Hintergrundmusik kontraproduktiv

Weil der Fokus von Discountern auf dem Preis liegt, müssen sie ihre Kundschaft auch nicht in Flanierlaune versetzen – dafür aber in „Schnäppchen-Verfassung“. Musik hilft dabei nur bedingt, insbesondere weil Discounter von der Umschlagsgeschwindigkeit leben. Heißt: Lange herumstöbernde Kunden sind nicht das Ziel. Viel lukrativer ist es, möglichst viele Menschen, die im Idealfall Produkte in großer Stückzahl kaufen, schnell abzukassieren.

Durch den Verzicht auf Hintergrundmusik beschleunigen Discounter nicht nur den Einkauf, sie sparen auch bares Geld in Form von GEMA-Gebühren. Auf Nachfrage von t-online erklärt Aldi Süd, dass die Unternehmensgruppe „seit jeher auf Einfachheit“ setzt. Aldi Nord sieht das wohl ähnlich und teilt mit, dass auch in Zukunft keine Hintergrundmusik geplant sei. (jo)