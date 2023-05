Lidl zeigt zukünftig zwei Preise auf Preisschildern – doch nicht alle Kunden profitieren

Von: Vivian Werg

Bei dem Discounter Lidl wird es vielerorts neue Preisschilder geben. Von der Neuerung profitieren aber nur einige Kunden.

München – Die Inflation sorgt aktuell auch beim Einkaufen in Supermärkten oder Discountern für Sorgen. Bei Rewe, Edeka, Aldi oder Lidl schauen viele Kunden mehr denn je, was der eigene Geldbeutel hergibt.

Neue Lidl-Preisschilder zeigen zwei Preise an – doch nicht alle Kunden profitieren

Gerade bei teurer werdenden Lebensmitteln wollen Verbraucher möglichst günstig einkaufen. Insbesondere Schnäppchen- und Aktionspreise, die größere Ersparnisse versprechen, sind bei den Kunden gern gesehen. Aber auch Preisvergleiche zwischen Marken- und Eigenmarkenprodukten lohnen sich häufig. Auch in den Lidl-Filialen ändert sich künftig beim Preis etwas Entscheidendes – genauer gesagt auf den Preisschildern.

Die neuen Lidl-Preisschilder enthalten teilweise zwei Preise: Einer steht für den Normalpreis des Produkts, der andere für den Lidl-Plus-Preis. © Kai Hartwig

Lidl-Kunden werden ab sofort auf den Preisschildern gleich zwei Preise vorfinden. Doch davon profitieren nicht alle Verbraucher, sondern vor allem Lidl-Plus-Kunden. Denn in Zukunft wird neben dem normalen Preis für ein Produkt auch der angezeigt, den Personen zahlen, die dank der Lidl-Plus-App auf ihrem Smartphone einen zusätzlichen Rabatt bekommen.

Für eine bessere Zuordnung, bei welchen Produkten ein Extra-Rabatt winkt, werden die für Kunden mit der Lidl-Plus-App relevanten Preise in roter Farbe mit schwarzem Rahmen neben dem normalen Verkaufspreis („Normalpreis“) dargestellt. Normale Angebote, die jeder Kunde wahrnehmen kann, werden weiterhin mit roten Schildern markiert. Wird für ein Produkt ein Preis ohne jeglichen Rabatt angeboten, ist das Schild weiß mit schwarzer Beschriftung.

Neue elektronische Preisschilder in deutschen Lidl-Filialen bereits umgesetzt

Wie das Verbraucherportal Chip.de angab, ist das 2018 gestartete Loyalitätsprogramm des Discounters inzwischen in allen 30 europäischen Ländern verfügbar, in denen Lidl Filialen unterhält.

In einer Mitteilung gab Lidl an: „Das Design wurde bereits national auf allen vorhandenen elektronischen Preisschildern ausgerollt.“ Wie die Lebensmittel Zeitung berichtete, werden europaweit in allen Lidl-Filialen sukzessiv die neuen elektronischen Preisschilder eingeführt.